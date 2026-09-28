Mania e pânico no agronegócio brasileiro

Pode ser tentador afirmar que o sistema financeiro é a vítima, mas a reportagem desmontou essa narrativa. Gerentes financeiros ofereceram milhões por telefone, realizaram análises de risco frouxas para garantias frágeis e promoveram uma corrida para empurrar crédito rural como se fosse produto de prateleira.





Quando a taxa básica de juros estava em 2%, a Faria Lima “calçou a botina”, como diz um analista citado na matéria, e entrou no agro com apetite. Com a inadimplência explodindo, os bancos recorrem à alienação fiduciária e viraram proprietários de terras.





Houve queda nos preços das commodities, os fertilizantes ficaram mais caros e os eventos climáticos extremos afetaram a produção. Em síntese, as crises se tornam devastadoras quando encontram sistemas frágeis.





A Frente Parlamentar da Agropecuária pressiona por subsídios para renegociar dívidas. Se o Estado socorrer indiscriminadamente, incentivará o oportunismo. Afinal, por que o contribuinte deve pagar a conta de um setor que, nos anos de bonança, acumulou lucros recordes?





Socorrer produtores pode ser necessário, desde que com regras claras, transparência e responsabilidade compartilhada. O Estado não pode ser o fiador eterno de apostas privadas. Bancos não podem lucrar na bonança e socializar prejuízos na crise e o agro precisa abandonar a fantasia de que ciclos positivos duram para sempre.