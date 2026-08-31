Keynes e a incerteza sobre o futuro

Quando a confiança dos agentes econômicos é abalada, seja por crises financeiras, tensões políticas ou choques externos, o investimento privado recua, o desemprego cresce e a economia entra em espiral negativa. A instabilidade não é uma exceção; ela é parte constitutiva do sistema de mercado.





Para sobreviver a essa incerteza, os agentes econômicos constroem convenções em formatos de narrativas, hábitos e expectativas compartilhadas que permitem agir como se o futuro fosse previsível. São essas convenções que sustentam as decisões de investimento, as avaliações de risco e até a crença de que os preços dos ativos seguirão certas trajetórias.





Convenções são frágeis. Quando são desmentidas pela realidade, como ocorreu em 2008, na pandemia de Covid-19 ou em crises cambiais, o mercado perde o seu lastro psicológico. A confiança evapora e a economia trava. Keynes enxergou esse mecanismo com clareza. O capitalismo depende dos estados de espírito, não apenas de bons fundamentos matemáticos.





Ao reconhecer a volatilidade das expectativas privadas, Keynes defendeu a socialização dos investimentos. Não se trata de estatizar a economia, mas de admitir que certos investimentos, como, por exemplo, infraestrutura, inovação, transição energética e educação, são estratégicos demais para depender dos humores dos mercados.





Quando o investimento privado oscila, cabe ao Estado sustentar o nível de gasto agregado necessário para garantir o “pleno emprego”. O liberal Keynes formulou uma proposta de estabilidade. Ele propôs coordenar o investimento público para reduzir a incerteza e criar um ambiente no qual o setor privado possa operar com mais segurança.