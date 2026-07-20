A nova lógica das nacionalizações

A discussão sobre a nova onda de nacionalizações, destacada por Nicholas Mulder, na edição de junho da revista Finance & Development do Fundo Monetário Internacional (FMI), revela um fenômeno que ultrapassa a simples disputa entre Estado e mercado. O que está em curso é a reconfiguração estrutural da ação estatal diante de riscos que se tornaram globais, complexos e recorrentes.





Nacionalizações deixam de ser instrumentos ideológicos e passam a ser mecanismos de gestão de vulnerabilidades sistêmicas. A aceleração das nacionalizações não pode ser compreendida apenas como reação a crises econômicas, pois ela decorre de uma combinação de fatores, como instabilidade geopolítica, transição energética, fragilidade das cadeias globais e crescente competição por recursos estratégicos.





Em vez de buscar a eficiência, os governos buscam resiliência e tal fato altera profundamente a racionalidade das políticas públicas. O professor observa que setores como energia, mineração, infraestrutura e tecnologia se tornaram arenas de disputa estratégica.