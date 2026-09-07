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Lucy Mizael

Como organizar sapatos: técnicas práticas para estilos variados

Veja como organizar sapatos, tênis, botas e outros calçados de forma prática, aproveitando melhor o espaço do armário

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 08:00

Publicado em 

07 set 2026 às 08:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael Lucy Mizael
Veja como organizar sapatos, tênis, botas e outros calçados de forma prática
Veja como organizar sapatos, tênis, botas e outros calçados de forma prática Shutterstock

Organizar sapatos é mais do que otimizar espaço: é uma estratégia inteligente para prolongar a vida útil dos calçados e garantir praticidade no dia a dia. Cada modelo de sapato possui características específicas e exige um tipo diferente de cuidado. Ajustar a forma de disposição nas prateleiras e usar os recursos certos ajuda a manter tudo visível e bem conservado.


Confira técnicas práticas para organizar diferentes tipos de calçados de acordo com a sua necessidade:

1. Um pé na frente do outro

Técnica perfeita para prateleiras fixas. Ao posicionar um pé logo atrás do outro, você aproveita a profundidade do espaço e garante que todos os pares fiquem visíveis de imediato, facilitando a escolha rápida do calçado.

2. Lado a lado (com um pé para frente e outro para trás)

Posicione os calçados lado a lado, mas invertendo a direção de um dos pés. Essa alternância otimiza a largura da prateleira, pois reduz a soma da largura dos calcanhares ou saltos, permitindo acomodar mais pares em uma mesma fileira.

3. Ganhar espaço na vertical com organizadores de sapato

Excelente opção para otimizar a altura entre as prateleiras. Além de duplicar a capacidade de armazenamento ao acomodar um pé sobre o outro de forma suspensa, essa técnica protege calçados delicados contra o atrito e o peso direto.

Veja como organizar sapatos, tênis, botas e outros calçados de forma prática
Veja como organizar sapatos, tênis, botas e outros calçados de forma prática Shutterstock
4. Caixas transparentes para sapatos de festa e pouco usados

Ideal para sapatos finos, com pedrarias, saltos delicados ou modelos de uso eventual. A transparência garante a visualização rápida do par, enquanto a estrutura rígida permite empilhar o calçado com segurança, protegendo-o da poeira e da umidade.

5. Organizadores de livros para sapatilhas, chinelos e rasteiras

Uma técnica funcional para calçados planos e de estrutura mole. O uso de organizadores verticais do tipo "porta-livros" ou separadores de divisórias mantém esses modelos em pé e enfileirados, evitando que fiquem amassados ou espalhados.

6. Organização de tênis

Como costumam ser calçados mais volumosos e de uso frequente, o ideal é mantê-los em locais bem arejados. Dê preferência a prateleiras baixas ou organizadores aramados. Antes de guardá-los, deixe-os pegar um pouco de ar para evitar a proliferação de fungos e maus odores.

7. Cuidados com botas

Botas de cano médio e longo exigem atenção para não dobrar o couro ou o tecido, o que causa vincos e desgastes permanentes. Utilize modeladores de cano, macarrões de piscina cortados no interior do cano para mantê-las eretas. Armazene-as em pé ou deitadas em caixas organizadoras compridas.



Manter os sapatos organizados vai muito além da estética do armário. Ao aplicar a técnica adequada para cada modelo — respeitando o formato, o material e a frequência de uso —, você evita danos às peças, preserva o investimento feito em cada par e transforma a tarefa de se vestir em um processo simples e eficiente. Adapte as estratégias ao espaço disponível e ganhe mais funcionalidade na sua rotina.

Caro leitor

Lucy é colunista de HZ e escreve neste espaço de forma colaborativa. Opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua inteira responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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