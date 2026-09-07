Taxista joga carro contra viatura para escapar de assalto em Vitória

Um taxista e duas passageiras foram rendidos por dois criminosos durante uma corrida na noite de domingo (6), em Vitória. Os suspeitos usaram uma arma falsa para ameaçar as vítimas e obrigaram o motorista a seguir para outro destino.





Em um momento de desespero, o taxista jogou o carro contra uma viatura da Guarda Municipal, que estava na praça de Jucutuquara, para chamar a atenção dos agentes e pedir ajuda.





Segundo o coordenador da Guarda Municipal, Picoli, os agentes perceberam inicialmente que o taxista precisava de ajuda, mas ainda não sabiam quem eram os criminosos dentro do veículo.





“Havia mais quatro pessoas no veículo. Em determinado momento, foi identificado que um dos homens era o suspeito. O outro homem se fez de vítima e, em momento oportuno, empreendeu fuga”, disse Picoli.