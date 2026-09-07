AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pedido de socorro

Taxista joga carro contra viatura para escapar de assalto em Vitória

Motorista e duas passageiras eram mantidos reféns por dois criminosos durante uma corrida; um suspeito foi preso

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 09:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2026 às 09:08
Homem é detido durante tentativa de assalto em Vitória
Homem é preso após assalto em Vitória | Guarda Municipal

Um taxista e duas passageiras foram rendidos por dois criminosos durante uma corrida na noite de domingo (6), em Vitória. Os suspeitos usaram uma arma falsa para ameaçar as vítimas e obrigaram o motorista a seguir para outro destino.


Em um momento de desespero, o taxista jogou o carro contra uma viatura da Guarda Municipal, que estava na praça de Jucutuquara, para chamar a atenção dos agentes e pedir ajuda.


Segundo o coordenador da Guarda Municipal, Picoli, os agentes perceberam inicialmente que o taxista precisava de ajuda, mas ainda não sabiam quem eram os criminosos dentro do veículo.


“Havia mais quatro pessoas no veículo. Em determinado momento, foi identificado que um dos homens era o suspeito. O outro homem se fez de vítima e, em momento oportuno, empreendeu fuga”, disse Picoli.

Veja Também 

Imagem de destaque

Motociclista morto em acidente evitava passar pela Terceira Ponte, diz namorada

Vítimas foram rendidas ao saírem de banco

A ocorrência começou pouco antes, quando as duas passageiras solicitaram uma corrida do Morro do Quatro para Jucutuquara. Durante o trajeto, elas pararam em uma agência bancária na Avenida Vitória para sacar dinheiro.


Enquanto as mulheres estavam no banco, os dois criminosos aguardavam sentados em um ponto de ônibus. Quando as vítimas saíram da agência, os homens anunciaram o assalto. Um dos suspeitos entrou no veículo pelo banco do carona, enquanto o outro entrou no banco traseiro, junto às passageiras.


Uma das mulheres contou que os criminosos exigiram os pertences das vítimas e determinaram que o motorista seguisse para São Torquato.


“Ele (suspeito) entrou no banco de trás empurrando, falando que era assalto e mandou a gente seguir para o destino dele, que era São Torquato. Pediram tudo que tínhamos. A sensação é que iam levar a gente para algum lugar e balear”, contou.


A Guarda Municipal apreendeu a arma utilizada para ameaçar as vítimas. O objeto era uma arma de pressão que, segundo os agentes, foi admitida pelo suspeito como sendo dele. Além disso, foram recuperados celulares e o dinheiro das vítimas. O homem detido, de 21 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.

Veja Também 

Clóvis Ferreira da Silva na década de 70, em Santo Antônio, Vitória

A história do taxista mais antigo de Vitória ainda em atividade

O drama da insegurança

O taxista trabalha há 18 anos na profissão e contou que já foi vítima de diversos assaltos durante o período em que atua nas ruas. “Sofri mais de 20 assaltos, já levei coronhada.”


Durante o assalto de domingo, ele disse que decidiu jogar o carro contra a viatura porque os criminosos ameaçavam matar as vítimas.

Eu tinha que fazer aquilo. Se não, eles falaram que iam nos matar. Fiz a manobra radical e joguei em cima deles

Taxista

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por três roubos majorados pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas e encaminhado ao sistema prisional. 


(Com informações de Vinicius Colini, da TV Gazeta)

Veja Também 

Da influência indígena no estado a conexões com animais, bairros da capital possuem muita história para contar

"Cemitério", lendas e animais: as curiosidades por trás dos nomes dos bairros de Vitória

Avenida Jerônimo Monteiro, Vitória

Nos 475 anos de Vitória, vamos aprender a flanar pela cidade

Camisas nunca saem da moda

Camisa feminina: um clássico que nunca sai da moda

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Guarda Municipal Vitória (ES) Grande Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pudim de tapioca com calda de coco e cachaça
Pudim de tapioca com calda de coco e cachaça é dica para o feriado; veja receita
Abner Henrique Lacerda de Souza
Quem era o homem morto a tiro em Colina de Laranjeiras, na Serra
Imagem de destaque
A rede de propaganda pró-Rússia que explora violência sexual e usa mulheres do Exército ucraniano como isca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados