Taxista joga carro contra viatura para escapar de assalto em Vitória

Um taxista e duas passageiras foram rendidos por dois criminosos durante uma corrida na noite de domingo (6), em Vitória. Os suspeitos usaram uma arma falsa para ameaçar as vítimas e obrigaram o motorista a seguir para outro destino.
Em um momento de desespero, o taxista jogou o carro contra uma viatura da Guarda Municipal, que estava na praça de Jucutuquara, para chamar a atenção dos agentes e pedir ajuda.
Segundo o coordenador da Guarda Municipal, Picoli, os agentes perceberam inicialmente que o taxista precisava de ajuda, mas ainda não sabiam quem eram os criminosos dentro do veículo.
“Havia mais quatro pessoas no veículo. Em determinado momento, foi identificado que um dos homens era o suspeito. O outro homem se fez de vítima e, em momento oportuno, empreendeu fuga”, disse Picoli.
A ocorrência começou pouco antes, quando as duas passageiras solicitaram uma corrida do Morro do Quatro para Jucutuquara. Durante o trajeto, elas pararam em uma agência bancária na Avenida Vitória para sacar dinheiro.
Enquanto as mulheres estavam no banco, os dois criminosos aguardavam sentados em um ponto de ônibus. Quando as vítimas saíram da agência, os homens anunciaram o assalto. Um dos suspeitos entrou no veículo pelo banco do carona, enquanto o outro entrou no banco traseiro, junto às passageiras.
Uma das mulheres contou que os criminosos exigiram os pertences das vítimas e determinaram que o motorista seguisse para São Torquato.
“Ele (suspeito) entrou no banco de trás empurrando, falando que era assalto e mandou a gente seguir para o destino dele, que era São Torquato. Pediram tudo que tínhamos. A sensação é que iam levar a gente para algum lugar e balear”, contou.
A Guarda Municipal apreendeu a arma utilizada para ameaçar as vítimas. O objeto era uma arma de pressão que, segundo os agentes, foi admitida pelo suspeito como sendo dele. Além disso, foram recuperados celulares e o dinheiro das vítimas. O homem detido, de 21 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.
O taxista trabalha há 18 anos na profissão e contou que já foi vítima de diversos assaltos durante o período em que atua nas ruas. “Sofri mais de 20 assaltos, já levei coronhada.”
Durante o assalto de domingo, ele disse que decidiu jogar o carro contra a viatura porque os criminosos ameaçavam matar as vítimas.
Eu tinha que fazer aquilo. Se não, eles falaram que iam nos matar. Fiz a manobra radical e joguei em cima deles
Taxista
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por três roubos majorados pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas e encaminhado ao sistema prisional.
(Com informações de Vinicius Colini, da TV Gazeta)