A história do taxista mais antigo de Vitória ainda em atividade

No coração da cidade de Vitória, sentado ao volante de um táxi, está Clóvis Ferreira da Silva, de 82 anos, o taxista mais antigo da Capital do Espírito Santo. Natural de Itaguaçu, ele trabalha na Praça Costa Pereira há mais de cinco décadas, onde é conhecido por colegas, comerciantes e passageiros de longa data.

Ele virou taxista em 1972, após deixar o emprego como motorista de uma empresa privada. Naquela época, Vitória seguia em amplo desenvolvimento, mas muitos bairros ainda eram compostos por casas de madeira e áreas de mangue. Veja vídeo:

E à medida que os anos passavam, Clóvis via o fluxo de veículos aumentar cada vez mais nas principais avenidas assim como o comércio. Agora, observa o esvaziamento do Centro de Vitória e o fechamento de lojas onde antes havia movimento constante. “Havia muito mais gente. Agora ficou tudo fechado, meio abandonado. Aqui na praça passavam tantas pessoas que era até difícil andar. Hoje dá para contar quantas tem”, descreveu.

O ponto de táxi em que trabalha é o mesmo há 53 anos. Morador de Vila Capixaba, em Cariacica, ele sai de casa bem cedo e inicia o expediente por volta das 6h30 da manhã e permanece na praça até o fim da tarde, de segunda a sexta-feira.

Os destinos mais frequentes das corridas são bairros como Praia do Canto, Jardim da Penha, Jardim Camburi e também o município vizinho de Vila Velha. Mas ele conta que costuma atender clientes fixos também, e com esses passageiros conhecidos, chega a fazer corridas mais longas para outras cidades capixabas. “Pessoas estranhas geralmente a gente rejeita. Tem que ser quem a gente confia”, destacou.

Clóvis Ferreira da Silva na década de 1970, em Santo Antônio, Vitória. Crédito: Arquivo pessoal

Mesmo aposentado, segue trabalhando com o senso de dever cumprido, mas diz que está perto de parar. Com a idade avançando e o ritmo do trabalho diminuindo, planeja encerrar as atividades até o fim de 2025. Apesar disso, mantém o apego à cidade onde construiu a trajetória profissional. "Gosto de Vitória completa, dela toda! Praticamente criei meus filhos trabalhando aqui”, finalizou.

Mais imagens antigas de Vitória

A cidade de Vitória no século passado





Praça em frente ao Ed. Navemar no Centro . Chico Guedes | Cedoc A Gazeta





Casarão na Rua Cleito Nunes em 30 de março de 1984 . Nestor Muller | Cedoc A Gazeta





Praça Costa Pereira em 25 de setembro de 1992 . Nestor Muller | Cedoc A Gazeta





Prédio da Secretaria da Administração, em Vitória, em 23 de março de 1984 . Nestor Muller | Cedoc A Gazeta





Rua General Osório em 20 de março de 1982 . José A. Magnago | Cedoc A Gazeta





Centro de Vitória em 17 de dezembro de 1980 . Acervo A Gazeta





Praça 8 de setembro em 2 de agosto de 1980 . Gildo Loyola | Cedoc A Gazeta





Parque Moscoso em 24 de setembro de 1976 . Arquivo A Gazeta





Parque Moscoso em 23 de julho de 1985 . Arquivo A Gazeta





Palácio Anchieta em 17 de abril de 1985 . Gildo Loyola | Cedoc A Gazeta





Avenida Princesa Isabel . Nestor Müller | Cedoc A Gazeta

