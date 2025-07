Centro de Vitória: retorno de escritórios fortalece a região

Mas as duas notícias se esbarram quando se almejam dias melhores para a região. É bem verdade que a violência sofrida pelo dono do bar ocorreu na madrugada, quando as ruas e avenidas estão mesmo vazias, mas esse movimento de reocupação de prédios ociosos estimulado por governo e prefeitura, em diferentes frentes, é o que pode viabilizar mais segurança para a região. Mais gente circulando, ocupando os espaços públicos, consumindo em bares, lanchonetes e lojas... são as pessoas que revitalizam qualquer lugar.

O fluxo de escritórios de empresas e da própria burocracia estatal para as regiões da Enseada do Suá e da Praia do Canto, primordialmente, promoveu o esvaziamento do Centro desde o fim do século passado. É provável que uma "cidade" tão movimentada quanto a dos anos 80 nunca mais seja vista, pela própria dinâmica da Região Metropolitana na atualidade, mas é perfeitamente possível organizar um retorno sustentável, que fortaleça a região.