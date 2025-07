Aumento de medidas protetivas para crianças no ES mostra impacto de nova lei

Na semana passada, um dos levantamentos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública deu outra dimensão dessa violência ao divulgar um outro dado do Espírito Santo: o aumento no número de medidas protetivas de urgência concedidas a crianças e adolescentes em 2024.

Ora, o aumento expressivo tanto nos pedidos quanto nas autorizações da Justiça dá a impressão de que a violência teria aumentado, mas é preciso conhecer o contexto: as medidas protetivas estão no âmbito da Lei Henry Borel, sancionada em 2022 para combater a violência doméstica e familiar, com o endurecimento de penas e se inspirando na Lei Maria da Penha. É possível que o aumento de pedidos seja reflexo desse avanço legislativo, com mais conscientização sobre a proteção infantil.