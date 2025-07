Ministério Público falhou na Serra. Falta saber o porquê

Qual a justificativa para tanta demora? É essa a resposta que a sociedade espera do Ministério Público do Espírito Santo. Independentemente do que venha a ser explicado com as apurações internas — o Ministério Público já comunicou que será instaurado procedimento interno para apurar as circunstâncias relacionadas ao andamento do processo, inclusive quanto à observância dos prazos legais —, as decisões judiciais comprovam que 7ª Promotoria Criminal da Serra falhou tanto nesse processo dos traficantes, quanto no caso a seguir.