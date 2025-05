Mudança do Legislativo

Câmara de Vitória avança em acordo com a Caixa para nova sede no Centro

Presidente da Casa de Leis, Anderson Goggi (PP), esteve em Brasília para discutir com direção nacional do banco a cessão de prédio que já foi sede do TRT

Publicado em 13 de maio de 2025 às 20:29

O processo de mudança da Câmara de Vereadores de Vitória para o Centro da cidade teve novo avanço nesta terça-feira (13). Isso porque o presidente da Casa de Leis, Anderson Goggi (PP), esteve em Brasília, para participar de reunião com os representantes da direção nacional da Caixa Econômica Federal. >

O encontro teve como objetivo a definição do melhor caminho para levar a sede do Legislativo municipal, atualmente localizada na Avenida Beira-Mar, ao lado da Prefeitura de Vitória, para o Edifício Castelo Branco, que pertence à Caixa e já abrigou o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). Em conversa com a reportagem de A Gazeta na noite desta terça-feira (13), Goggi afirmou que, a princípio, a ideia é o que local seja ocupado por meio de contrato de cessão do espaço.>

Antiga sede do TRT pode abrigar nova sede da Câmara de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

"Tivemos uma reunião, aqui em Brasília, com os superintendentes da Caixa Econômica. Pedimos que fosse avaliada a possibilidade de doação ou cessão do local. Tudo leva a crer que seja cessão. Propus que o local fosse cedido pelo período de 30 anos. Agora, o que conversamos hoje será levado ao conselho da Caixa, que avaliará a proposta. Estamos na expectativa de que todo esse processo seja concluído até dezembro deste ano", afirma o presidente da Câmara.>

A proposta, ainda conforme o vereador progressista, tem o apoio da bancada federal do Espírito Santo, que, segundo ele, "recebeu positivamente a iniciativa e reconheceu seu potencial impacto urbanístico e social para a Capital".

Além de Anderson Goggi, também estiveram presentes na reunião em Brasília: Marcos Delmaestro, diretor de relações institucionais da Câmara; o deputado federal e líder da bancada capixaba no Congresso, Josias Da Vitória (PP); o diretor-executivo da Caixa Econômica Federal, Glauco Braga Dias; o superintendente regional da instituição no Espírito Santo, Tarcísio Dalvi; e o superintendente nacional da Caixa, Roberto Mauro Barbosa.>

