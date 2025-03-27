"Câmara de Vitória vai para o Centro até o fim do ano", diz presidente. Veja o possível novo endereço

Antiga sede do TRT, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Logo após tomar posse no cargo, em janeiro, o presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi (PP), afirmou à coluna que pretendia construir uma nova sede para o Legislativo municipal , no Centro da cidade. O plano seria executado "a longo prazo". Mas, agora, surgiu outra possibilidade.

A ideia de Goggi é mudar a Câmara de endereço até o final de 2025, para um prédio que já está pronto e precisaria passar por uma reforma pontual. Trata-se do Edifício Castelo Branco, que pertence à Caixa Econômica Federal. É a antiga sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), no Centro de Vitória.

Goggi reuniu-se com o superintendente da Caixa no Espírito Santo, Tarcísio Dalvi, nesta quinta-feira (27), e contou à coluna que "as conversas avançaram muito".

"Acredito que até o final do ano a Câmara vai estar funcionando no Centro. O prédio precisa de uma reforma, mas pontual. Já tem cabeamento, é basicamente colocar divisórias", afirmou o presidente.

A Câmara de Vitória funciona em um prédio próprio, localizado em Bento Ferreira, ao lado da prefeitura. O atual imóvel seria devolvido ao município e poderia abrigar setores administrativos do poder Executivo.