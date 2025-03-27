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Legislativo

"Câmara de Vitória vai para o Centro até o fim do ano", diz presidente. Veja o possível novo endereço

Vereador Anderson Goggi (PP) reuniu-se nesta quinta com o superintendente da Caixa no ES, que pode ceder um imóvel

Publicado em 27 de Março de 2025 às 13:39

Públicado em 

27 mar 2025 às 13:39
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Antiga sede do TRT, em Vitória
Antiga sede do TRT, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Logo após tomar posse no cargo, em janeiro, o presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi (PP), afirmou à coluna que pretendia construir uma nova sede para o Legislativo municipal, no Centro da cidade. O plano seria executado "a longo prazo". Mas, agora, surgiu outra possibilidade.
A ideia de Goggi é mudar a Câmara de endereço até o final de 2025, para um prédio que já está pronto e precisaria passar por uma reforma pontual. Trata-se do Edifício Castelo Branco, que pertence à Caixa Econômica Federal. É a antiga sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), no Centro de Vitória.
Goggi reuniu-se com o superintendente da Caixa no Espírito Santo, Tarcísio Dalvi, nesta quinta-feira (27), e contou à coluna que "as conversas avançaram muito".
"Acredito que até o final do ano a Câmara vai estar funcionando no Centro. O prédio precisa de uma reforma, mas pontual. Já tem cabeamento, é basicamente colocar divisórias", afirmou o presidente.
Para a mudança ser efetivada, a Caixa teria que ceder o imóvel. Em 2023, a Cesan também ensaiou se mudar para o Edifício Castelo Branco, o que não se concretizou.
A Câmara de Vitória funciona em um prédio próprio, localizado em Bento Ferreira, ao lado da prefeitura. O atual imóvel seria devolvido ao município e poderia abrigar setores administrativos do poder Executivo.
Na próxima quarta-feira (2), o Legislativo municipal e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) vão realizar uma audiência pública sobre o assunto. Vai ser o auditório da CDL, às 19h.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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