Pazolini convida Coronel Ramalho para ser secretário de Meio Ambiente de Vitória

Coronel Ramalho, Lorenzo Pazolini e Erick Musso Crédito: Instagram/@lorenzopazolini

Ex-secretário estadual de Segurança Pública do governo Renato Casagrande (PSB), Coronel Ramalho (PL) foi convidado pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), para comandar a pasta de Meio Ambiente da Capital. A proposta foi feita nesta quarta-feira (26) e o martelo deve ser batido na sexta (28). O coronel da reserva da PM está inclinado a aceitar.

"É um desafio grande, porque sou da área da Segurança, mas estou animado. Preciso conversar com a minha família e com o partido sobre isso", afirmou Ramalho à coluna, após se reunir com Pazolini e com o secretário municipal de Governo, Erick Musso.

O atual secretário de Meio Ambiente de Vitória é Tarcísio José Föeger, considerado um quadro técnico.

Pazolini é um possível candidato ao governo do Espírito Santo em 2026 , cenário em que seria adversário direto do grupo de Casagrande, que também vai lançar um nome, provavelmente Ricardo Ferraço (MDB). Mas desde o ano passado Ramalho já não integra a base governista.

Ele, que era do Podemos, filiou-se ao oposicionista PL e disputou a Prefeitura de Vila Velha em 2024. Ramalho poderia ter concorrido em Vitória, contra Pazolini. Aliás, era justamente o que o Podemos queria.

Mas o ex-secretário de Segurança Pública decidiu encarar Arnaldinho Borgo (então filiado ao Podemos), que foi reeleito com 79% dos votos.

O fato de Ramalho não ter topado se lançar na corrida na Capital já foi uma ajuda, ainda que indireta, a Pazolini. Com um adversário a menos, o prefeito da Capital foi reconduzido ao cargo já no primeiro turno.

Depois disso, houve sinais de aproximação entre o coronel e a gestão municipal. Recentemente, duas pessoas que trabalharam na campanha de Ramalho foram nomeadas em cargos comissionados na Prefeitura de Vitória.

O convite a Ramalho, agora, completa o ciclo.

O coronel ressaltou à coluna que a eventual ida dele para o primeiro escalão da Prefeitura de Vitória não é fruto de negociação entre os dois partidos: "A conversa é Ramalho e Pazolini".

Mas Magno vai ser consultado, "para ver se não tem nenhuma objeção". Ainda que a futura nomeação de Ramalho não seja uma indicação direta do PL, significa, sim, um reforço dos laços do prefeito de Vitória com políticos mais à direita, como os abrigados no Partido Liberal.

2026

Erick Musso, além de secretário de Governo, é presidente estadual do Republicanos e o principal articulador político do prefeito. Ele tem conversado com diversas lideranças políticas para viabilizar a candidatura de Pazolini ao governo no ano que vem.

No último dia 17, por exemplo, Erick e Pazolini anunciaram a ex-deputada federal Soraya Manato (PP) como secretária de Assistência Social, o que atraiu para o palanque do prefeito o marido da ex-parlamentar, o também ex-deputado federal Carlos Manato (PL).

Ramalho está a um passo de ser mais um reforço nessa engrenagem.

"Essa pauta de eleição do ano que vem está muito antecipada. O prefeito mesmo não falou nada disso", ponderou o coronel da reserva da PM.

"Se eu aceitar o convite, lógico que vou estar no projeto dele para 2026" Coronel Ramalho (PL) - Ex-secretário estadual de Segurança Pública

Além de apoiar Pazolini na corrida pelo Palácio Anchieta, o coronel, assumindo a secretaria, ganha mais visibilidade e poder de articulação para colocar em prática os próprios planos eleitorais.