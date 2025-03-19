A aproximação entre o partido de Pazolini e o PL de Magno Malta

Magno Malta e Lorenzo Pazolini em 2017, na CPI dos Maus-Tratos Contra Crianças e Adolescentes do Senado Federal Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Em 2024, o PL e o Republicanos estiveram em lados opostos em Vitória. O Partido Liberal lançou o deputado estadual Capitão Assumção como candidato a prefeito da Capital, contra Lorenzo Pazolini (Republicanos), que tentava a reeleição. Pazolini saiu-se vencedor em primeiro turno e Assumção ficou em quarto lugar, mas não sem antes tecer críticas duras contra a gestão municipal. O deputado do PL até foi condenado a pagar uma multa de R$ 15 mil por calúnia contra o prefeito.

O PL, contudo, lançou 50 candidatos a prefeito no estado e elegeu apenas cinco , em cidades pequenas. Agora, a estratégia mudou. O partido de Magno tem se reaproximado de partidos de centro-direita no estado, em especial o Republicanos. Uma recente conversa entre Magno e o presidente estadual do partido de Pazolini, Erick Musso, marcou o início do diálogo.

"O presidente do Republicanos, Erick Musso, me procurou e falamos sobre as questões relacionadas ao processo eleitoral que se aproxima. Tivemos um primeiro diálogo, e certamente foi apenas o início de outras conversas que virão", afirmou Magno Malta, em nota enviada à coluna.

Magno, frise-se, fez questão de ressaltar que Erick o procurou, não o contrário.

É uma guinada e tanto, considerando não apenas as críticas do senador ao Republicanos no ano passado, como as respostas de Erick Musso aos petardos, na ocasião. O presidente estadual do Republicanos afirmou, em agosto de 2024, que Magno "tem um projeto egocêntrico e vaidoso" e lembrou que o senador, no passado, "pediu voto para Lula e Dilma".

Os ânimos, em março de 2025, estão bem mais pacíficos. Afinal, o contexto mudou.

Pazolini saiu fortalecido das urnas e já se movimenta para disputar o Palácio Anchieta no ano que vem . E o PL pode ser um importante aliado. Erick Musso, além de presidir o Republicanos, é secretário de Governo da Prefeitura de Vitória e o principal articulador do prefeito. Ele busca formar uma "frente ampla" que ampare a candidatura de Pazolini ao governo.

Magno, por sua vez, apesar do discurso ideológico inflamado, também sabe ser pragmático e não pode ignorar o resultado das eleições de 2024 no estado que, sim, foi bem tímido. Outro fator que contribui para o recálculo da rota é que, nacionalmente, o PL não é tão sectário quanto o senador foi no ano passado.

O presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, não havia vetado parcerias com Republicanos e PP e, certamente, a direção nacional quer que o PL tenha um desempenho robusto em 2026, principalmente, na eleição de deputados federais, que é o balizador da distribuição de verbas destinadas aos partidos.

Magno, contudo, nega que tenha havido qualquer imposição da direção nacional para a reaproximação com partidos de centro-direita.

"Não há uma orientação de cima para baixo. O que existe são diálogos, nos quais cada estado trata da sua própria realidade. Há, no entanto, um ponto em comum em praticamente todo o Brasil: a luta contra a esquerda e suas ideologias. No Espírito Santo, por exemplo, esse embate é evidente", afirmou o presidente estadual do PL.

"O papel do partido, portanto, é dialogar com aqueles que compartilham dos mesmos princípios e valores. Não estamos buscando alianças a qualquer custo — pelo contrário, temos sido procurados e estamos abertos ao diálogo com todos que se aproximam de nós", completou.

Isso não quer dizer que uma eventual parceria entre Republicanos e PL para 2026 já está selada. Mas o fato de o diálogo ter sido aberto já é um começo.

Erick Musso não concedeu entrevista à coluna.

Pazolini, como candidato ao governo, vai ter duas vagas de candidatos ao Senado para oferecer aos aliados, além do posto de vice.

O PL quer lançar um nome ao Senado no estado. Magno já levantou a bola do deputado federal Gilvan da Federal como pré-candidato ao cargo, mas integrantes do próprio Partido Liberal avaliam que o mais provável é que Gilvan dispute a reeleição.

Filiado ao PL, o ex-deputado federal Carlos Manato quer ser candidato ao Senado e já estreitou laços com o prefeito de Vitória, com a nomeação da esposa, a médica e ex-deputada federal Soraya Manato (PP), como secretária municipal de Assistência Social.

É muito improvável, porém, que Manato dispute as eleições de 2026 pelo PL. A relação dele com Magno Malta está desgastada desde o pleito de 2022, quando o ex-deputado foi candidato ao Palácio Anchieta e depois, queixou-se de despesas de campanha não pagas pelo partido . Assim, Manato deve procurar outra sigla para tentar concorrer.

CORONEL RAMALHO

Outra possível mudança no secretariado de Pazolini, entranto, poderia estreitar ainda mais os laços entre Republicanos e PL. Trata-se do ex-secretário de Segurança Pública Coronel Ramalho, que disputou a Prefeitura de Vila Velha pelo partido em 2024.

Ramalho não aceitou a proposta do Podemos de concorrer à Prefeitura de Vitória contra Pazolini no ano passado, o que, por si só, já ajudou o prefeito.

Na semana que vem, o coronel deve se reunir com Pazolini, o que levantou especulações sobre um eventual convite para ocupar uma secretaria. Á coluna, Ramalho contou que não houve nenhuma conversa nesse sentido e que apenas foi chamado para uma reunião, à qual pretende comparecer, sem saber qual é a pauta.

"Eu comuniquei ao Magno que vou a essa reunião com o prefeito de Vitória, mas não houve nenhuma conversa sobre secretaria. Isso é especulação. Fico lisonjeado e agradecido se esse convite acontecer, mas teria que analisar. Eu poderia aceitar, com prazer".

Pessoas ligadas a Ramalho já foram nomeadas por Pazolini em cargos comissionados, o que é mais um indicativo da proximidade entre o prefeito e Ramalho.

CÂMARA MUNICIPAL

Além do fator 2026, há questões mais prementes entre Republicanos e PL. O Partido Liberal tem dois vereadores em Vitória. Armandinho Fontoura e Dárcio Bracarense.

Armandinho não quis dar declarações sobre a relação entre os dois partidos.

Na terça-feira (18), em plenário, ele ficou ao lado da gestão Pazolini. Defendeu a nomeação de Soraya Manato na Secretaria de Assistência Social, o que foi alvo de críticas de vereadores da oposição.

De acordo com Armandinho, Pazolini faz a política "de boa qualidade" e "se a secretária Cynthia foi trocada, é porque não estava fazendo um bom trabalho".

Dárcio, que é o líder do PL na Câmara de Vitória, por sua vez, afirmou à coluna nesta quarta-feira (19) que ainda é cedo para falar em aliança entre PL e Republicanos.

"As conversas definitivas sobre isso vão ser feitas pelo senador Magno Malta. Mas, na minha avaliação, ainda é cedo para falar em aliança. Para que esse casamento aconteça, a gestão Pazolini precisa fazer ajustes ideológicos e administrativos", afirmou Dárcio, que tenta até viabilizar uma CPI na Câmara de Vitória sobre questões envolvendo a prefeitura.

Ele ressaltou, contudo, que a orientação do PL é para que a atuação dos vereadores do partido em Vitória seja independente, sem integrar a base aliada e tampouco a oposição.

E ASSUMÇÃO?

Integrantes do PL e do Republicanos avaliam que Assumção é um dos filiados ao Partido Liberal, mas não é quem dá as cartas na sigla — essa é a função de Magno Malta — logo, eventuais opiniões negativas que o parlamentar tenha em relação a Pazolini não inviabilizam a aproximação entre as duas legendas.