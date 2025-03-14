Euclério volta atrás e secretária de Educação de Vitória vai ficar no cargo

Sede da Prefeitura Municipal de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner Vianna Toniati, vai permanecer no cargo. Ela é servidora efetiva da Prefeitura de Cariacica e teve a cessão à prefeitura da Capital rescindida pelo prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). O emedebista, contudo, decidiu voltar atrás. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), já foi informado sobre o novo posicionamento de Euclério.

Um ofício rescindindo a cessão foi enviado a Pazolini nesta sexta-feira (14), mas outro ato oficial deve restaurar a cessão da secretária.

As relações políticas entre Euclério e Pazolini ficaram momentaneamente estremecidas com o episódio. No ofício, que pegou o prefeito de Vitória de surpresa, o prefeito de Cariacica informou que havia "necessidade de reorganização da rede municipal de ensino", por isso chamava Juliana Rohsner de volta a partir da próxima segunda-feira (17).

Com a nova decisão de Euclério, ela não vai mais precisar se apresentar à Prefeitura de Cariacica e permanece no cargo na Capital.

"Não voltei atrás. Eu revi minha decisão, o que é uma coisa normal no cargo de gestor. Na verdade, hoje eu começaria a pedir diversos servidores que estão cedidos e comecei pela Educação", afirmou Euclério à repórter de A Gazeta Aline Nunes, na noite desta sexta.

"Mas me ligaram da Prefeitura de Vitória e me informaram da importância dela para o município. Ela havia sido indicada para voltar para Cariacica porque é muito boa e estou querendo reforçar a Educação", completou o prefeito de Cariacica.

Interlocutores dos prefeitos de Vitória e Cariacica devem se reunir em breve para afinar os ponteiros.