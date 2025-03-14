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Cessão mantida

Euclério volta atrás e secretária de Educação de Vitória vai ficar no cargo

Prefeito de Cariacica havia rescindido cessão da servidora à prefeitura da Capital, mas mudou de ideia

Publicado em 14 de Março de 2025 às 19:25

Públicado em 

14 mar 2025 às 19:25
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Prefeitura Municipal de Vitória - Editoria: Política - GZ
Sede da Prefeitura Municipal de Vitória  Crédito: Carlos Alberto Silva
A secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner Vianna Toniati, vai permanecer no cargo. Ela é servidora efetiva da Prefeitura de Cariacica e teve a cessão à prefeitura da Capital rescindida pelo prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). O emedebista, contudo, decidiu voltar atrás. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), já foi informado sobre o novo posicionamento de Euclério.
Um ofício rescindindo a cessão foi enviado a Pazolini nesta sexta-feira (14), mas outro ato oficial deve restaurar a cessão da secretária.
As relações políticas entre Euclério e Pazolini ficaram momentaneamente estremecidas com o episódio. No ofício, que pegou o prefeito de Vitória de surpresa, o prefeito de Cariacica informou que havia "necessidade de reorganização da rede municipal de ensino", por isso chamava Juliana Rohsner de volta a partir da próxima segunda-feira (17).
Com a nova decisão de Euclério, ela não vai mais precisar se apresentar à Prefeitura de Cariacica e permanece no cargo na Capital.
"Não voltei atrás. Eu revi minha decisão, o que é uma coisa normal no cargo de gestor. Na verdade, hoje eu começaria a pedir diversos servidores que estão cedidos e comecei pela Educação", afirmou Euclério à repórter de A Gazeta Aline Nunes, na noite desta sexta.
"Mas me ligaram da Prefeitura de Vitória e me informaram da importância dela para o município. Ela havia sido indicada para voltar para Cariacica porque é muito boa e estou querendo reforçar a Educação", completou o prefeito de Cariacica.
Interlocutores dos prefeitos de Vitória e Cariacica devem se reunir em breve para afinar os ponteiros.
Os dois chefes de Executivos municipais fazem parte de grupos políticos diferentes. Pazolini deve concorrer ao Palácio Anchieta em 2026 e Euclério é também cogitado como candidato, mas como aliado do governador Renato Casagrande (PSB), com o qual o Republicanos de Pazolini concorre.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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