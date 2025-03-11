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Eleições

O périplo de Da Vitória e a possível candidatura em 2026

Deputado federal, que preside o PP no ES, pode disputar o Senado no ano que vem, de acordo com o governador Renato Casagrande

Publicado em 11 de Março de 2025 às 10:28

Públicado em 

11 mar 2025 às 10:28
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Da Vitória
Deputado federal Da Vitória Crédito: Divulgação/PP
O deputado federal Da Vitória (PP) integra a lista de possíveis candidatos ao Palácio Anchieta elaborada pelo governador Renato Casagrande (PSB). O plano A dos casagrandistas, contudo, é lançar o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) na empreitada em 2026. E o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), já se destaca como alternativa. Da Vitória está no páreo, na verdade, como possível candidato ao Senado.
Ao relacionar o deputado federal como “governável”, Casagrande valoriza o passe do parlamentar, que preside o Progressistas (PP) no estado, um dos principais partidos da base aliada.
Mas nesta terça-feira (11) o governador admitiu, em entrevista à coluna, que Da Vitória "é uma alternativa para candidatura ao Senado". "Tem um debate interno que envolve ele e envolve os aliados, de que ele pode ser uma alternativa, mas não teve um convite para isso", pontuou Casagrande.
Nos últimos dias, o progressista, que é de Colatina, percorreu municípios do interior, em um sinal de que tenta se viabilizar. Não é raro que o parlamentar faça incursões por cidades como essas, mas o ritmo da investida chama a atenção.
Entre sexta-feira (7) e domingo (9), Da Vitória esteve em Itapemirim, Atílio Vivácqua, Dores do Rio Preto e Iconha. Neste último, aliás, participou de uma corrida de rua ao lado do governador.
A coluna tentou contato com o deputado, mas não conseguiu falar com ele até a publicação deste texto.
Já na segunda (10), o parlamentar do PP almoçou com deputados estaduais, em Vitória, a convite do presidente da Assembleia, Marcelo Santos (União Brasil). Todos os integrantes da bancada federal foram chamados. Evair de Melo (PP), por exemplo, também compareceu.
O que nos lembra que Evair é outro que pretende disputar uma vaga de senador. Filiado ao PP, se Da Vitória se viabilizar, não seria possível.
Evair, que percorre o interior do estado ao lado do prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), teria que procurar outro partido. 
Da Vitória é cabo da reserva da Polícia Militar, foi deputado estadual por três vezes e está no segundo mandato como deputado federal.
Apoia o governador Casagrande, mas é um político de centro-direita. Na Câmara, integra as frentes Evangélica e Armamentista, por exemplo.
Para ser eleito senador, Da Vitória teria que multiplicar os votos que recebeu em 2022. Na ocasião, foi escolhido por 71.779 eleitores, menos que os 74.787 de 2018.
As cadeiras que vão estar em disputa no ano que vem são ocupadas por Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos), que receberam, em 2018, 1.117.036 e 863.359 votos, respectivamente.
OUTROS NOMES
Não que o martelo tenha sido batido. No bloco casagrandista há outros possíveis candidatos ao Senado. O prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB), já se prontificou.
Fabiano Contarato (PT) é candidatíssimo à reeleição, com ou sem lugar na chapa do atual governador.
Quanto ao próprio Casagrande, ele diz que somente vai decidir em 2026 se vai ou não renunciar ao mandato no Palácio Anchieta para concorrer ao Senado.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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