Enivaldo dos Anjos já se lança ao Senado no ES. Veja o motivo

Enivaldo dos Anjos em 2020, quando era deputado estadual Crédito: Tati Beling/Ales

Prefeito reeleito de Barra de São Francisco, ex-deputado estadual e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas (TCES), Enivaldo dos Anjos (PSB) apresenta-se desde já como um possível candidato ao Senado em 2026. Paralelamente, defende que o governador Renato Casagrande (PSB) dispute o mesmo cargo. Duas vagas no Senado vão estar em disputa no Espírito Santo e, assim, tecnicamente, não é impossível que um partido lance dois nomes.

Para concorrer, Enivaldo teria que renunciar ao mandato. O vice-prefeito eleito, Wanderson Melgaço (PSB), assumiria o comando do Executivo municipal a partir de abril de 2026.

"A única eleição que disputo é a de senador", afirmou Enivaldo à coluna, na manhã desta terça-feira (12), repetindo o que disse à imprensa do Norte do estado.

O que Enivaldo dos Anjos quer, como ele mesmo deixou transparecer à coluna, na verdade, é marcar território, principalmente, para demonstrar a força do grupo político de Casagrande.

Apontar que os casagrandistas têm nomes, dentro e fora do PSB, para disputar os principais cargos em 2026.

Enivaldo responde a outro grupo, que se movimenta a 250 quilômetros de distância da Prefeitura de Barra de São Francisco, no gabinete do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

O prefeito da cidade do Norte capixaba afirmou à coluna que tem causado constrangimento o fato de Pazolini convidar lideranças políticas casagrandistas para visitas institucionais e, em seguida, publicar fotos do encontro nas redes sociais, como se insinuasse uma eventual aproximação política, o que não procede, segundo Enivaldo:

"Alguns partidos já começaram a tentar cooptar lideranças do grupo de governador, fazendo foto e dando a entender que essas reuniões são políticas, causando constrangimento. O grupo (de Casagrande) está unido, forte e não tem possibilidade de se desprender".

"É uma artimanha do Republicanos publicar foto, como se isso significasse alguma coisa. Fizeram isso com (o deputado federal) Gilson Daniel, com (o presidente da Assembleia Legislativa) Marcelo Santos e com o (prefeito de Cariacica) Euclério", narrou o prefeito de Barra de São Francisco.

"Como se as pessoas estivessem procurando o prefeito de Vitória, o que não é verdade. Quem vai tirar Euclério da companhia do governador? É impensável", cravou Enivaldo.

"O Republicanos está vivendo de ilusão" Enivaldo dos Anjos (PSB) - Prefeito de Barra de São Francisco

"O PSB tem que mostrar que tem nomes. A oposição coloca nomes que nem são deles. O grande vencedor da eleição (de 2024) foi o nosso grupo. O grupo do governador ganhou nas principais cidades, exceto Vitória", rememorou.

O deputado federal Gilson Daniel, presidente estadual do casagrandista Podemos, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, em recente encontro Crédito: Instagram/@gilsondaniel1919

"E temos nomes para disputar os quatro principais cargos em 2026: governador, vice e duas vagas de senador", completou o correligionário de Casagrande.

Não necessariamente Enivaldo vai ser um desses nomes. Ele descarta ser vice. Estaria, sim, interessado em concorrer ao Senado, mas poderia apoiar outro aliado casagrandista para a missão:

"Quero demonstrar que o partido tem quadros, mas se (Sérgio) Vidigal, por exemplo, manifestar interesse, posso abrir mão de disputar".

O prefeito de Barra de São Francisco incentiva que Casagrande dispute o Senado em 2026, pois o governador "seria imbatível". Mas será que o socialista estaria disposto a adiantar a saída do Palácio Anchieta para concorrer à vaga em Brasília?

"Ele é um político experiente e sabe que a opinião pessoal vale pouco. Se o grupo considerar que é importante ser candidato, ele vai ser. Vamos avaliar isso lá na frente. Eu defendo que o nome dele é imbatível e que o grupo não pode abrir mão de uma vaga certa para o Senado".

E RICARDO FERRAÇO?

"Temos Ricardo, Vidigal, Arnaldinho (Borgo) e Euclério com condições de disputar o governo", listou o prefeito de Barra de São Francisco.

Quem tem, hoje, a maior chance de ser o candidato ao Palácio Anchieta é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), ainda segundo Enivaldo.