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Para além das eleições

A parceria entre o casagrandista Podemos e o Republicanos de Pazolini

Os dois partidos firmaram alianças pontuais nas eleições de 2024 e seus líderes posaram juntos para foto. Nos bastidores, há mais elementos nessa imagem

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 12:06

Públicado em 

04 nov 2024 às 12:06
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Gilson Daniel, Lorenzo Pazolini e Erick Musso
Gilson Daniel, Lorenzo Pazolini e Erick Musso. Na legenda da foto, Gilson Daniel escreveu que está à disposição da Capital Crédito: Instagram/@gilsondaniel1919
O Podemos, que integra a base aliada ao governo Renato Casagrande (PSB), e o Republicanos, partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, estão cada vez mais próximos. As duas legendas fazem parte de grupos políticos distintos, mas unem-se em ocasiões pontuais, como na disputa por algumas prefeituras capixabas. 
Na semana passada, uma imagem chamou a atenção. Presidente estadual do Podemos, o deputado federal Gilson Daniel posou para uma foto ao lado de Pazolini e na companhia do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso. 
Pazolini e Republicanos, como se sabe, têm planos que não estão de acordo com os do grupo de Casagrande. O prefeito de Vitória, aliás, é considerado, nos bastidores, um possível candidato ao Palácio Anchieta em 2026, o que o colocaria em rota de colisão com o nome a ser apoiado pelo atual chefe do Executivo estadual.
O encontro entre Gilson, Pazolini e Erick não é um retrato de uma aliança futura. É algo ocasional, como já mencionei, mas não deixa de ser sintomático.
Em conversa com a coluna pouco antes do segundo turno, Erick Musso preferiu não tratar concretamente das possíveis candidaturas de 2026, mas na hora de citar os principais aliados atuais do Republicanos, não titubeou: 
"Temos proximidade com o Progressistas e com o Podemos, fizemos muitas alianças com o Podemos".
O PP também apoia o governo Casagrande, mas há tempos consolidou-se como parceiro do partido de Pazolini.
O Podemos é que é uma certa novidade nessa história. E é relevante, pois o partido saiu fortalecido das eleições municipais e, a partir de janeiro de 2025, vai ser o partido que vai governar mais habitantes do Espírito Santo, considerando a população das cidades em que elegeu prefeitos.
"Tenho boa relação com Erick e Pazolini. O Pazolini, aliás, é meu amigo antes de ele ingressar na política, quando era delegado e eu, prefeito de Viana", lembrou Gilson Daniel, nesta segunda-feira (04).
 "O movimento político deles não está atrelado ao governador, mas nós (do Podemos) estamos sempre com o governador", ressaltou Gilson.
O Podemos também tem um possível candidato ao governo estadual em 2026, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, aliadíssimo de Casagrande.
E, é claro, há muita água a passar embaixo da ponte até 2026.
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), já avaliou que, hoje, o casagrandista pré-candidato ao Palácio Anchieta é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), com quem o Podemos e Gilson Daniel também têm uma boa relação.
Gilson Daniel, ao falar com a coluna, foi breve e nem tratou de 2026: "Está muito cedo".
RECADO NAS ENTRELINHAS
A questão, porém, nem são os possíveis candidatos. É a movimentação do Podemos propriamente dita e os recados não verbalizados que isso pode conter.
O Podemos está desde sempre na base de Casagrande e chegou a compor o governo. 
Coronel Ramalho foi secretário estadual de Segurança Pública filiado à legenda e contava como "cota" do partido, mas saiu do primeiro escalão no início do ano e depois deixou também o Podemos e ingressou no PL.
Desde então, a sigla de Gilson Daniel não comanda secretaria, subsecretaria ou autarquia no governo Casagrande. Sim, a secretária estadual de Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, é filiada ao Podemos, mas o partido a considera "escolha pessoal de Casagrande" e não indicação política da sigla. 
O mesmo ocorre em relação ao ex-subsecretário de Turismo Gedson Merízio (Podemos), que agora é assessor especial na Casa Civil.
Assim, apesar da fidelidade ao governador, há insatisfação em algumas alas do partido devido a essa falta de representação. Traduzindo: o Podemos se ressente por ter menos cargos no governo que outras siglas, como o Progressistas (PP).
Gilson Daniel aparecer ao lado de Pazolini e Erick Musso não sinaliza nenhum rompimento, mas diante desse cenário, gera ao menos uma reação: 👀

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O Podemos lançou 26 candidatos a prefeito no Espírito Santo em 2024 e elegeu 11. Seis desses 11 contaram com a ajuda do Republicanos compondo suas coligações.
As duas siglas estiveram lado a lado, por exemplo, nas cidades em que o Podemos conquistou algumas de suas principais vitórias: Vila Velha (Arnaldinho Borgo reeleito), Viana (Wanderson Bueno reeleito) e Fundão (Eleazar Lopes eleito).
Em Fundão, aliás, o vice eleito, Fernando Gustavo, é do Republicanos.
O partido de Pazolini, por sua vez, lançou 24 candidatos a prefeito e elegeu nove. Dois dos eleitos contaram com coligações integradas pelo Podemos, em João Neiva (Micula) e Sooretama (Fernando Camiletti). 
O Podemos não esteve com o Republicanos em Vitória (mas também não se aliou a nenhum dos adversários de Pazolini) nem em Guarapari. Na Serra, o partido de Gilson Daniel trabalhou arduamente por Weverson Meireles (PDT) contra Pablo Muribeca (Republicanos).
Em algumas cidades, os dois partidos disputaram um contra o outro diretamente, como em Linhares. Lá, Lucas Scaramussa (Podemos) destronou Bruno Marianelli (Republicanos).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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