A parceria entre o casagrandista Podemos e o Republicanos de Pazolini

Gilson Daniel, Lorenzo Pazolini e Erick Musso. Na legenda da foto, Gilson Daniel escreveu que está à disposição da Capital Crédito: Instagram/@gilsondaniel1919

O Podemos, que integra a base aliada ao governo Renato Casagrande (PSB), e o Republicanos, partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, estão cada vez mais próximos. As duas legendas fazem parte de grupos políticos distintos, mas unem-se em ocasiões pontuais, como na disputa por algumas prefeituras capixabas.

Na semana passada, uma imagem chamou a atenção. Presidente estadual do Podemos, o deputado federal Gilson Daniel posou para uma foto ao lado de Pazolini e na companhia do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso.

Pazolini e Republicanos, como se sabe, têm planos que não estão de acordo com os do grupo de Casagrande. O prefeito de Vitória, aliás, é considerado, nos bastidores, um possível candidato ao Palácio Anchieta em 2026, o que o colocaria em rota de colisão com o nome a ser apoiado pelo atual chefe do Executivo estadual.

O encontro entre Gilson, Pazolini e Erick não é um retrato de uma aliança futura. É algo ocasional, como já mencionei, mas não deixa de ser sintomático.

Em conversa com a coluna pouco antes do segundo turno, Erick Musso preferiu não tratar concretamente das possíveis candidaturas de 2026, mas na hora de citar os principais aliados atuais do Republicanos, não titubeou:

"Temos proximidade com o Progressistas e com o Podemos, fizemos muitas alianças com o Podemos".

O PP também apoia o governo Casagrande, mas há tempos consolidou-se como parceiro do partido de Pazolini.

O Podemos é que é uma certa novidade nessa história. E é relevante, pois o partido saiu fortalecido das eleições municipais e, a partir de janeiro de 2025, vai ser o partido que vai governar mais habitantes do Espírito Santo , considerando a população das cidades em que elegeu prefeitos.

"Tenho boa relação com Erick e Pazolini. O Pazolini, aliás, é meu amigo antes de ele ingressar na política, quando era delegado e eu, prefeito de Viana", lembrou Gilson Daniel, nesta segunda-feira (04).

"O movimento político deles não está atrelado ao governador, mas nós (do Podemos) estamos sempre com o governador", ressaltou Gilson.

O Podemos também tem um possível candidato ao governo estadual em 2026, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, aliadíssimo de Casagrande.

E, é claro, há muita água a passar embaixo da ponte até 2026.

Gilson Daniel, ao falar com a coluna, foi breve e nem tratou de 2026: "Está muito cedo".

RECADO NAS ENTRELINHAS

A questão, porém, nem são os possíveis candidatos. É a movimentação do Podemos propriamente dita e os recados não verbalizados que isso pode conter.

O Podemos está desde sempre na base de Casagrande e chegou a compor o governo.

Coronel Ramalho foi secretário estadual de Segurança Pública filiado à legenda e contava como "cota" do partido, mas saiu do primeiro escalão no início do ano e depois deixou também o Podemos e ingressou no PL.

Desde então, a sigla de Gilson Daniel não comanda secretaria, subsecretaria ou autarquia no governo Casagrande. Sim, a secretária estadual de Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, é filiada ao Podemos, mas o partido a considera "escolha pessoal de Casagrande" e não indicação política da sigla.

Assim, apesar da fidelidade ao governador, há insatisfação em algumas alas do partido devido a essa falta de representação. Traduzindo: o Podemos se ressente por ter menos cargos no governo que outras siglas, como o Progressistas (PP).

Gilson Daniel aparecer ao lado de Pazolini e Erick Musso não sinaliza nenhum rompimento, mas diante desse cenário, gera ao menos uma reação: 👀

O Podemos lançou 26 candidatos a prefeito no Espírito Santo em 2024 e elegeu 11. Seis desses 11 contaram com a ajuda do Republicanos compondo suas coligações.

As duas siglas estiveram lado a lado, por exemplo, nas cidades em que o Podemos conquistou algumas de suas principais vitórias: Vila Velha (Arnaldinho Borgo reeleito), Viana (Wanderson Bueno reeleito) e Fundão (Eleazar Lopes eleito).

Em Fundão, aliás, o vice eleito, Fernando Gustavo, é do Republicanos.

O partido de Pazolini, por sua vez, lançou 24 candidatos a prefeito e elegeu nove. Dois dos eleitos contaram com coligações integradas pelo Podemos, em João Neiva (Micula) e Sooretama (Fernando Camiletti).

O Podemos não esteve com o Republicanos em Vitória (mas também não se aliou a nenhum dos adversários de Pazolini) nem em Guarapari. Na Serra, o partido de Gilson Daniel trabalhou arduamente por Weverson Meireles (PDT) contra Pablo Muribeca (Republicanos).