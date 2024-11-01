Três partidos vão comandar mais da metade da população do ES

Podemos, PDT e Republicanos estarão à frente de prefeituras que abrangem 55,2% da população capixaba Crédito: Arte/AG

Apenas três partidos vão comandar mais da metade da população do Espírito Santo a partir de 2025. Podemos, PDT e Republicanos elegeram 23 prefeitos, alguns dos quais para os maiores colégios eleitorais e, naturalmente, com mais habitantes. Há legendas que até conquistaram mais prefeituras, porém de cidades pequenas e com menor representatividade.

A Gazeta cruzou informações da Justiça Eleitoral sobre os partidos vencedores nos 78 municípios capixabas com o levantamento do Censo 2022 do IBGE, cujos dados sobre a população do Estado já estão consolidados e, inclusive, Para chegar a esse recorte, a reportagem decruzou informações da Justiça Eleitoral sobre os partidos vencedores nos 78 municípios capixabas com o levantamento do Censo 2022 do IBGE, cujos dados sobre a população do Estado já estão consolidados e, inclusive, determinaram o número de vagas nas câmaras municipais

No Espírito Santo, há pouco mais de 3,8 milhões de habitantes. Os três partidos com mais abrangência vão comandar cidades que somam 2,1 milhões de moradores, isto é, 55,2% da população capixaba.

O líder nesse ranking é o Podemos, que conquistou 11 prefeituras e quase 1 milhão de habitantes — são exatos 981.169 moradores nas cidades que serão comandadas pelo partido, segundo o Censo. Entre os municípios estão alguns dos maiores colégios eleitorais do Estado: Vila Velha, Linhares e São Mateus.

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O presidente estadual da legenda, deputado federal Gilson Daniel, avalia que o Podemos saiu bastante fortalecido das Eleições 2024 , num processo que, além de prefeitos, elegeu 12 vices e 125 vereadores. Ele conta que percorreu mais de 50 mil quilômetros, visitando municípios e batalhando pelos candidatos da sigla. Lembra ainda que o partido fez três prefeitos na Região Metropolitana — Vila Velha, Viana e Fundão — e a maior bancada, com seis vereadores, na câmara canela-verde.

"Estou muito feliz com o desempenho do partido, que contou também com a parceria de (Renato) Casagrande. O governador nos ajudou neste movimento. Ainda tivemos parceria com diversos outros partidos. Esse é um resultado pelo qual trabalhamos e que nos coloca numa condição muito boa para discutir as próximas eleições (2026)", frisa.

O segundo partido com mais alcance populacional é o PDT. Apesar de ter feito somente quatro prefeituras, o município da Serra, que é o maior do Espírito Santo, puxou o partido para cima no ranking ao eleger Weverson Meirele s. Ao todo, os pedetistas vão liderar mais de 586 mil moradores. Procurado pela reportagem, o presidente estadual do partido, o prefeito Sergio Vidigal, não comentou o resultado.

Para completar o top 3, o Republicanos conseguiu eleger oito prefeitos, entre os quais Lorenzo Pazolini, em Vitória . O partido estará no comando de cidades que reúnem pouco mais de 585 mil habitantes. Também fez sete vices e 70 vereadores.

Para o presidente estadual do partido, Erick Musso, liderar mais de meio milhão de pessoas é sinal de que o Republicanos também sai fortalecido do processo eleitoral. "Gostaria de registrar um agradecimento à população que, por seu voto de confiança, nos ajudou a conquistar esse resultado. Registro ainda que o partido está fora do arco de alianças do governador", pontua.

Musso observa o crescimento do Republicanos no país e no Estado, deixando, em sua opinião, um caminho pavimentado para as próximas eleições. "No ano que vem, vamos começar a organizar o partido para o pleito de 2026. Vamos construir chapa para deputado estadual, federal e fazer as avaliações para as disputas majoritárias, estas a várias mãos", antecipa.