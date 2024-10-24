Deputado do ES quer investigação sobre queda de Lula no banheiro

O deputado federal Evair de Melo (PP), da bancada capixaba, quer que a Polícia Federal investigue o acidente doméstico sofrido pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Mas Evair está mesmo interessado no que aconteceu no dia 19. Para o parlamentar, o acidente, um tanto banal, é praticamente um mistério.
Ele, assim, redigiu um ofício a ser enviado à PF.
"Houve várias versões. Primeiro, disseram que ele escorregou, depois, que estava cortando as unhas. Não tem fotografia, não tem registro dessa queda", afirmou Evair à coluna, nesta quinta-feira (24).
"Ele diz que só estava ele e a Janja (a primeira-dama)", completou Evair.
Mas, no banheiro de casa, quem mais estaria, não é mesmo?
"Por que ele não saiu numa ambulância? Por que não usou o serviço médico do Planalto?", questionou Evair, que tem muitas dúvidas.
"Ele (Lula) deu uma desculpa para não ir à cúpula do Brics. Tinha pressão para ele ir e pressão para ele não ir", teorizou.
"Dada a competência da Polícia Federal para investigar crimes contra a administração pública e outros assuntos de repercussão nacional, sua atuação é imprescindível para verificar se houve irregularidades nas versões apresentadas sobre o acidente doméstico do Presidente", diz o deputado, em ofício destinado ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
Evair de Melo fez um requerimento formal à presidência da Câmara dos Deputados para que o ofício seja enviado à PF.
Isso gerou até algumas piadas nas redes sociais, pelo tom de teoria da conspiração implícito.
"Estão tentando fazer deboche do meu requerimento, mas sou da oposição e onde há fumaça, há fogo", rebateu Evair.
Mesmo que a Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça, estivesse disposta a investigar o acidente doméstico envolvendo o presidente da República, não é assim que as coisas funcionam.
Não basta um deputado, ou o presidente da Câmara, enviar um ofício solicitando a apuração. Isso tem que ser autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). É o procedimento padrão e obrigatório adotado em relação a qualquer presidente da República no Brasil.