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Brasília

Deputado do ES quer investigação sobre queda de Lula no banheiro

Evair de Melo (PP) redigiu ofício a ser enviado à Polícia Federal. "Estão tentando fazer deboche do meu requerimento, mas sou da oposição e onde há fumaça, há fogo", afirmou o parlamentar

Públicado em 

24 out 2024 às 11:44
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Lula e Evair de Melo
Lula e Evair de Melo Crédito: Ricardo Stuckert e Zeca Ribeiro
O deputado federal Evair de Melo (PP), da bancada capixaba, quer que a Polícia Federal investigue o acidente doméstico sofrido pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Como se sabe, Lula sofreu uma queda no banheiro no último dia 19 e precisou de atendimento médico. Isso impediu a participação, presencial, do presidente brasileiro na cúpula do Brics, na Rússia.
O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nesta quarta (23), Lula discursou, por vídeo, na cúpula.
Mas Evair está mesmo interessado no que aconteceu no dia 19. Para o parlamentar, o acidente, um tanto banal, é praticamente um mistério.
Ele, assim, redigiu um ofício a ser enviado à PF.
"Houve várias versões. Primeiro, disseram que ele escorregou, depois, que estava cortando as unhas. Não tem fotografia, não tem registro dessa queda", afirmou Evair à coluna, nesta quinta-feira (24).
"Ele diz que só estava ele e a Janja (a primeira-dama)", completou Evair.
Mas, no banheiro de casa, quem mais estaria, não é mesmo?
"Por que ele não saiu numa ambulância? Por que não usou o serviço médico do Planalto?", questionou Evair, que tem muitas dúvidas.
"Ele (Lula) deu uma desculpa para não ir à cúpula do Brics. Tinha pressão para ele ir e pressão para ele não ir", teorizou.
"Dada a competência da Polícia Federal para investigar crimes contra a administração pública e outros assuntos de repercussão nacional, sua atuação é imprescindível para verificar se houve irregularidades nas versões apresentadas sobre o acidente doméstico do Presidente", diz o deputado, em ofício destinado ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
Evair de Melo fez um requerimento formal à presidência da Câmara dos Deputados para que o ofício seja enviado à PF.

Arquivos & Anexos

Requerimento de Evair de Melo (PP-ES) sobre queda de Lula no banheiro

Veja a íntegra do documento, de 22 de outubro de 2024, que está no site da Câmara dos Deputados.
Tamanho do arquivo: 139kb
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Isso gerou até algumas piadas nas redes sociais, pelo tom de teoria da conspiração implícito.
Teve gente que lembrou que o senador Magno Malta (PL), integrante da oposição, também caiu no banheiro e se feriu, em 2022, e ninguém tentou mobilizar o aparato estatal para apurar o episódio. Pois, de fato, nem haveria necessidade disso.
"Estão tentando fazer deboche do meu requerimento, mas sou da oposição e onde há fumaça, há fogo", rebateu Evair.
NÃO É ASSIM QUE FUNCIONA
Mesmo que a Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça, estivesse disposta a investigar o acidente doméstico envolvendo o presidente da República, não é assim que as coisas funcionam.
Não basta um deputado, ou o presidente da Câmara, enviar um ofício solicitando a apuração. Isso tem que ser autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). É o procedimento padrão e obrigatório adotado em relação a qualquer presidente da República no Brasil.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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