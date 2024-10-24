Deputado do ES quer investigação sobre queda de Lula no banheiro

Lula e Evair de Melo Crédito: Ricardo Stuckert e Zeca Ribeiro

O deputado federal Evair de Melo (PP), da bancada capixaba, quer que a Polícia Federal investigue o acidente doméstico sofrido pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mas Evair está mesmo interessado no que aconteceu no dia 19. Para o parlamentar, o acidente, um tanto banal, é praticamente um mistério.

Ele, assim, redigiu um ofício a ser enviado à PF.

"Houve várias versões. Primeiro, disseram que ele escorregou, depois, que estava cortando as unhas. Não tem fotografia, não tem registro dessa queda", afirmou Evair à coluna, nesta quinta-feira (24).

"Ele diz que só estava ele e a Janja (a primeira-dama)", completou Evair.

Mas, no banheiro de casa, quem mais estaria, não é mesmo?

"Por que ele não saiu numa ambulância? Por que não usou o serviço médico do Planalto?", questionou Evair, que tem muitas dúvidas.

"Ele (Lula) deu uma desculpa para não ir à cúpula do Brics. Tinha pressão para ele ir e pressão para ele não ir", teorizou.

"Dada a competência da Polícia Federal para investigar crimes contra a administração pública e outros assuntos de repercussão nacional, sua atuação é imprescindível para verificar se houve irregularidades nas versões apresentadas sobre o acidente doméstico do Presidente", diz o deputado, em ofício destinado ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Evair de Melo fez um requerimento formal à presidência da Câmara dos Deputados para que o ofício seja enviado à PF.

Arquivos & Anexos Requerimento de Evair de Melo (PP-ES) sobre queda de Lula no banheiro Veja a íntegra do documento, de 22 de outubro de 2024, que está no site da Câmara dos Deputados. Tamanho do arquivo: 139kb Baixar

Isso gerou até algumas piadas nas redes sociais, pelo tom de teoria da conspiração implícito.

"Estão tentando fazer deboche do meu requerimento, mas sou da oposição e onde há fumaça, há fogo", rebateu Evair.

NÃO É ASSIM QUE FUNCIONA

Mesmo que a Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça, estivesse disposta a investigar o acidente doméstico envolvendo o presidente da República, não é assim que as coisas funcionam.