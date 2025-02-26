Marcos do Val diz que capixabas vão decidir se ele vai disputar a reeleição

O senador Marcos do Val (Podemos) durante discurso no dia 1º de fevereiro Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

Nota enviada à coluna pela assessoria de imprensa do senador do Podemos diz que "isso é uma decisão dos capixabas, que o elegeram e que, no momento certo, dirão se querem que o senador siga representando o Espírito Santo".

O texto não explica como os capixabas manifestariam tal vontade.

"O senador Marcos do Val está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes e censurado de forma notória, ilegal e inconstitucional, em clara violação ao artigo 53 da Constituição Federal", diz a nota.

"Diante disso, se os capixabas quiserem que o parlamentar continue, é preciso que ele tenha garantias e ferramentas democráticas iguais às dos outros candidatos para disputar a eleição em condições justas e democráticas."

De qualquer forma, a candidatura, nesse caso, não tinha nenhuma chance de prosperar, provavelmente o senador capixaba receberia apenas o voto dele mesmo. Do Val lançou-se como forma de "protesto" e renunciou à candidatura da mesma forma.

“A maior perseguição política da história partindo de um único ministro. Infelizmente com a conivência da Mesa do Senado, sou o único senador da história do Brasil que enquanto exerce seu mandato está censurado com redes sociais bloqueadas, salários bloqueados (…) Tive meu passaporte civil e diplomático suspenso”, discursou Do Val, no dia 1º.

Ele é investigado em inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF).

ELEIÇÃO DE 2018

Marcos do Val foi eleito para um cargo eletivo pela primeira vez em 2018 e já emplacou no Senado. Na época, estava filiado ao Cidadania e recebeu apoio do governador Renato Casagrande (PSB).

Recebeu 863.359 votos, superando os então senadores Magno Malta (PL) e Ricardo Ferraço (MDB).

Do Val e Contarato, este com 1.117.036 votos, surfaram numa espécie de "onda da mudança" que empolgou os eleitores na reta final da campanha.

Após eleito, o ex-instrutor de técnicas de imobilização revelou-se simpático a Jair Bolsonaro.

Ele migrou para o Podemos quando já estava no mandato e tentou ir para o PSDB, em setembro de 2023, após receber convite do senador tucano Izalci Lucas, mas a filiação foi barrada pela direção nacional do PSDB.

Então Do Val permaneceu no Podemos.

A coluna perguntou ao presidente estadual do partido, deputado federal Gilson Daniel, se o Podemos pretende lançar Do Val à reeleição:

"Não estamos discutindo 2026 ainda" Gilson Daniel - Deputado federal e presidente estadual do Podemos

Via de regra, quem disputa a reeleição está em vantagem em relação aos concorrentes, até pela visibilidade que o cargo proporciona. Isso, entretanto, nem sempre funciona, a exemplo das derrotas de Ricardo e Magno em 2018.

Para Do Val, o desafio é ainda maior. A visibilidade que ele recebeu no mandato nem sempre foi positiva, já que se envolveu em muitas polêmicas, e agora ele não tem mais como se apresentar como "o novo", uma vez que terá quase oito anos de mandato no final de 2026.

Além disso, como o próprio senador ressaltou em discurso e na nota enviada à coluna, fazer campanha sem redes sociais e com as limitações impostas pelo Judiciário também é um complicador.

A CORRIDA

A linha de chegada está bem distante, mas já tem gente se aquecendo para a disputa de 2026.

Já mencionei aqui Contarato, que vai disputar a reeleição.

O PL, de acordo com o senador Magno Malta, presidente estadual do partido de Bolsonaro, pretende lançar o deputado federal Gilvan da Federal ao Senado, embora o próprio ex-presidente tenha declarado sua preferência pelo deputado federal Evair de Melo (PP), que também se movimenta.

Casagrande é outro que pode concorrer. Para isso, tem que renunciar ao mandato de governador no início de abril do ano que vem.