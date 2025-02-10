O que levou Casagrande a trocar cinco secretários no governo do ES
Reforma administrativa
O que levou Casagrande a trocar cinco secretários no governo do ES
Governador fala em necessidade de dar mais visibilidade às ações da gestão, mas tudo passa pelas eleições de 2026. "Não tem ninguém que eu tenha colocado que seja político apenas e simplesmente", afirmou
Agora, as alterações no comando das pastas estão concluídas, de acordo com o governador. "A não ser que o Podemos decida indicar alguém depois, eram essas as mudanças", afirmou Casagrande à coluna, no domingo (9).
Mas qual o motivo por trás dessa reforma administrativa? A resposta está no perfil dos novos secretários.
Todos são quadros essencialmente políticos, o que acendeu o alerta sobre o risco de politização excessiva do governo.
O próprio Casagrande rechaçou tais preocupações: "São pessoas políticas com perfil técnico. Não tem ninguém que eu tenha colocado que seja político apenas e simplesmente. É gente que tem experiência administrativa, que conhece tecnicamente o assunto".
Ao escalar esses aliados, o governador reforçou laços com partidos aliados, principalmente no caso da Sedurb, já que Marcos Soares foi indicado pelo presidente estadual do PP, deputado federal Da Vitória, e abrigou ex-prefeitos que ficariam na planície, sem mandato, após as eleições de 2024.
Mas o objetivo mesmo, de acordo com o governador, é dar mais visibilidade às ações da gestão estadual, apelando à faceta política dos novos integrantes do primeiro escalão.
Isso ocorre em um momento crucial, afinal, estamos em um ano pré-eleitoral e Casagrande quer eleger o sucessor em 2026. O plano A é lançar o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) como candidato ao Palácio Anchieta.
"(O objetivo é) resultado político, que poderá ter resultado eleitoral. A ideia é de fato fortalecer politicamente o governo", definiu o governador.
O que ocorreu na Secretaria de Saúde, principalmente, ilustra bem a situação.
Tyago Hoffmann, deputado estadual e aliado de primeira hora de Casagrande, substituiu Miguel Duarte Filho, que tinha um perfil técnico e low profile, aparecia pouco em entrevistas, eventos e posts nas redes sociais.
Hoffmann, desde os primeiros dias no comando da secretaria, faz justamente o contrário.
"Miguel é um bom profissional, um bom técnico, continua no governo (é diretor na Fundação Inova). Mas eu precisa de uma exposição maior dos resultados, que são muitos, na saúde", admitiu Casagrande.
Para além disso, há questões pontuais do xadrez das eleições de 2026 que também foram contempladas pela reforma administrativa.
Tyago Hoffmann, ao dar mais visibilidade às ações da Sesa, também fica sob os holofotes, o que pode ajudá-lo no plano de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados no ano que vem.
A chegada de Sérgio Vidigal à Sedes, por sua vez, coloca o ex-prefeito mais perto do jogo. Ele é um possível candidato ao Palácio Anchieta, ao lado de outros casagrandistas, caso o grupo opte por não lançar Ricardo Ferraço.
O pedetista vai entrar no lugar justamente de Ricardo, que acumulava o comando da Secretaria de Desenvolvimento com a Vice-governadoria e, agora, fica mais livre para se movimentar como pré-candidato.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.