A Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce terá um novo comando nos próximos dias: o ex-prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (MDB) vai assumir a pasta. Com a mudança, anunciada na tarde desta terça-feira (4) pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais, Ricardo Iannotti deixa a direção, mas segue no governo estadual em cargo ainda não detalhado.
Essa foi a segunda alteração anunciada pelo governador do Estado nesta terça. Antes da mudança na pasta que trata da recuperação do rio afetado pela tragédia de Mariana, Casagrande divulgou que Victor Coelho (PSB), ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, passa a ser o novo secretário de Turismo, assumindo o cargo antes ocupado pelo jornalista Philipe Lemos, que também deve ter “novos projetos” no governo, como sinalizado pelo Executivo estadual.
Com os anúncios de Guerino e Victor, Casagrande agora soma três ex-prefeitos no comando de pastas estaduais em 2025. Em 20 de janeiro, o ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT) já havia assumido a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), posto até então ocupado pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).
Mais um ex-prefeito vai assumir secretaria no governo do ES
Outras mudanças
No dia 8 de janeiro, o governador anunciou alteração no comando da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Marcos Aurélio Soares da Silva, que era subsecretário para Assuntos Administrativos na pasta assumiu a cadeira de Marcus Vicente. Ambos são da cota do PP na gestão casagrandista.
No dia 2 de janeiro, o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) deixou a cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e foi para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). Hoffmann assumiu o lugar de Miguel Duarte Neto, que comandava a pasta até então e foi remanejado para integrar a Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba).