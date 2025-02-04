Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova mudança

Mais um ex-prefeito vai assumir secretaria no governo do ES

Guerino Balestrassi vai ocupar a Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce; já são três ex-prefeitos em cargos de comando no ES em 2025

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 18:37

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

04 fev 2025 às 18:37
Debate Eleitoral na TV Gazeta
Guerino Balestrassi deixou a prefeitura após perder a reeleição em Colatina Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce terá um novo comando nos próximos dias: o ex-prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (MDB) vai assumir a pasta. Com a mudança, anunciada na tarde desta terça-feira (4) pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais, Ricardo Iannotti deixa a direção, mas segue no governo estadual em cargo ainda não detalhado. 
Essa foi a segunda alteração anunciada pelo governador do Estado nesta terça. Antes da mudança na pasta que trata da recuperação do rio afetado pela tragédia de Mariana, Casagrande divulgou que Victor Coelho (PSB), ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirimpassa a ser o novo secretário de Turismo, assumindo o cargo antes ocupado pelo jornalista Philipe Lemos, que também deve ter “novos projetos” no governo, como sinalizado pelo Executivo estadual.
Com os anúncios de Guerino e Victor, Casagrande agora soma três ex-prefeitos no comando de pastas estaduais em 2025. Em 20 de janeiro, o ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT) já havia assumido a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), posto até então ocupado pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).
Mais um ex-prefeito vai assumir secretaria no governo do ES

Outras mudanças

No dia 8 de janeiro, o governador anunciou alteração no comando da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Marcos Aurélio Soares da Silva, que era subsecretário para Assuntos Administrativos na pasta assumiu a cadeira de Marcus Vicente. Ambos são da cota do PP na gestão casagrandista.
No dia 2 de janeiro, o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) deixou a cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e foi para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). Hoffmann assumiu o lugar de Miguel Duarte Neto, que comandava a pasta até então e foi remanejado para integrar a Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba).

Veja Também

Frente parlamentar vai discutir impactos da reforma tributária em Vitória

Câmara no ES aprova projeto que dobra salário de vereadores

Com apoio do governo, Marcelo Santos é reeleito presidente da Assembleia do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande Governo do ES Palácio Anchieta Guerino Balestrassi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados