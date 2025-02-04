Frente parlamentar vai discutir impactos da reforma tributária em Vitória

Câmara de Vitória aprovou criação de frente parlamentar para debater impactos da reforma tributária Crédito: Ricardo Medeiros

Com a reforma tributária, o imposto é cobrado no local onde o bem ou serviço é consumido. No entanto, como Vitória e as demais cidades capixabas têm a arrecadação concentrada em setores ligados à produção e não ao consumo, podem ter a receita reduzida, uma vez que o que é produzido no Estado é destinado para fora e o mercado interno não é tão expressivo.

A frente parlamentar foi protocolada na Câmara de Vitória pelo vereador Aylton Dadalto (Republicanos), que vai presidir o grupo composto por outros seis parlamentares, de direita e de esquerda: Bruno Malias (PSB), Camillo Neves (PP), Darcio Bracarense (PL), Karla Coser (PT), Leonardo Monjardim (Novo) e Pedro Trés (PSB).

“Temos a previsão de um impacto gigante da reforma tributária em Vitória. A nossa capacidade de investimento, se não tomarmos nenhuma atitude, será reduzida drasticamente, por conta da questão de onde vai ficar o consumo. A nossa cidade é pequena, o Estado é pequeno. Então, é necessário tomar ações e políticas públicas para que a gente não sofra. Nossa ideia é trazer especialistas e técnicos que já tenham conhecimento sobre a reforma para bebermos da fonte desse conhecimento e sugerir alternativas para Vitória”, afirmou Aylton Dadalto em conversa com a reportagem de A Gazeta, na tarde desta terça-feira (4).

Dadalto afirmou que os vereadores vão decidir a data da primeira reunião do grupo e um plano de trabalho para definir a periodicidade de encontros dos membros.