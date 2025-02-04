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Frente parlamentar vai discutir impactos da reforma tributária em Vitória

Criação do grupo, a pedido do vereador Aylton Dadalto (Republicanos), foi aprovada na segunda-feira (3) na Câmara de Vitória

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 15:24

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 fev 2025 às 15:24
Câmara de Vereadores de Vitória
Câmara de Vitória aprovou criação de frente parlamentar para debater impactos da reforma tributária Crédito: Ricardo Medeiros
Câmara de Vitória aprovou, na segunda-feira (3), a criação de uma frente parlamentar para debater e elaborar propostas que atenuem os impactos da reforma tributária na Capital, diante do temor de que a cidade possa ter a receita afetada negativamente com a nova regulamentação. A reforma adota a perspectiva do destino para a incidência da tributação, o que privilegia localidades que consomem mais.
Com a reforma tributária, o imposto é cobrado no local onde o bem ou serviço é consumido. No entanto, como Vitória e as demais cidades capixabas têm a arrecadação concentrada em setores ligados à produção e não ao consumo, podem ter a receita reduzida, uma vez que o que é produzido no Estado é destinado para fora e o mercado interno não é tão expressivo.

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A frente parlamentar foi protocolada na Câmara de Vitória pelo vereador Aylton Dadalto (Republicanos), que vai presidir o grupo composto por outros seis parlamentares, de direita e de esquerda: Bruno Malias (PSB), Camillo Neves (PP), Darcio Bracarense (PL), Karla Coser (PT), Leonardo Monjardim (Novo) e Pedro Trés (PSB).
“Temos a previsão de um impacto gigante da reforma tributária em Vitória. A nossa capacidade de investimento, se não tomarmos nenhuma atitude, será reduzida drasticamente, por conta da questão de onde vai ficar o consumo. A nossa cidade é pequena, o Estado é pequeno. Então, é necessário tomar ações e políticas públicas para que a gente não sofra. Nossa ideia é trazer especialistas e técnicos que já tenham conhecimento sobre a reforma para bebermos da fonte desse conhecimento e sugerir alternativas para Vitória”, afirmou Aylton Dadalto em conversa com a reportagem de A Gazeta, na tarde desta terça-feira (4).
Dadalto afirmou que os vereadores vão decidir a data da primeira reunião do grupo e um plano de trabalho para definir a periodicidade de encontros dos membros. 
Um dos vereadores convidados para compor a frente é Leonardo Monjardim (Novo). “Vamos debater os caminhos propositivos para os desafios da reforma tributária para a cidade de Vitória. O foco sempre será o melhor para a cidade e para o cidadão”, disse. 

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