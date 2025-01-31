Nos últimos 4 anos, Colatina recebeu mais de R$ 300 milhões destinados para melhorias na infraestrutura do município Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Consórcio mineiro vence disputa para construir Terceira Ponte de Colatina

Um consórcio de Minas Gerais venceu a disputa para elaborar o projeto e construir a Terceira Ponte de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Com investimento de R$ 164.184.773,85, a estrutura vai ter quase um quilômetro sobre o Rio Doce.

O vencedor do edital licitatório foi o consórcio formado pelas empresas Vereda Engenharia LTDA e Construtora Ápia S/A. O prazo dado pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) é de 1.020 dias. Esse período compreende o tempo necessário para a elaboração do projeto de engenharia, que deve ser apresentado em seis meses, execução das obras de implantação da ponte, construção dos acessos e conexão com a BR 259, totalizando 12,18 quilômetros de extensão.

Com ciclovia e calçadas, a estrutura vai ter 16,60 metros de largura.

Trânsito vai funcionar como um binário

Com a nova ponte, o trânsito do Centro do município e em parte do bairro São Silvano funcionará como um binário.

Depois da conclusão da obra, a Ponte Florentino Avidos passará a ter as duas vias de tráfego no sentido Centro, enquanto a Terceira Ponte terá duas vias no sentido São Silvano.