Consórcio mineiro vence disputa para construir Terceira Ponte de Colatina
Um consórcio de Minas Gerais venceu a disputa para elaborar o projeto e construir a Terceira Ponte de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Com investimento de R$ 164.184.773,85, a estrutura vai ter quase um quilômetro sobre o Rio Doce.
O vencedor do edital licitatório foi o consórcio formado pelas empresas Vereda Engenharia LTDA e Construtora Ápia S/A. O prazo dado pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) é de 1.020 dias. Esse período compreende o tempo necessário para a elaboração do projeto de engenharia, que deve ser apresentado em seis meses, execução das obras de implantação da ponte, construção dos acessos e conexão com a BR 259, totalizando 12,18 quilômetros de extensão.
Com ciclovia e calçadas, a estrutura vai ter 16,60 metros de largura.
Trânsito vai funcionar como um binário
Com a nova ponte, o trânsito do Centro do município e em parte do bairro São Silvano funcionará como um binário.
Depois da conclusão da obra, a Ponte Florentino Avidos passará a ter as duas vias de tráfego no sentido Centro, enquanto a Terceira Ponte terá duas vias no sentido São Silvano.
A nova estrutura também criará um novo ramal de ligação da região central de Colatina com o contorno das rodovias BR 259 e ES 080, passando pelos bairros Castelo Branco e Maria das Graças.