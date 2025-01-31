Uso de celular em escolas pode levar até a suspensão de alunos no ES

A Lei 15.100 sancionada pelo presidente Lula (PT) em 13 de janeiro proíbe o uso dos aparelhos em turmas da educação básica, fundamental e ensino médio, não somente durante as aulas, mas também em recreios, intervalos e atividades extracurriculares em unidades públicas e privadas.



O texto da Lei fala apenas sobre a proibição e não aborda punições aos estudantes, deixando essa responsabilidade a cargo dos estados e municípios.