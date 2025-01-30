'Tirar celular das crianças na escola vai exigir período de desintoxicação'

De forma geral, sem tratar de escola, inicialmente, o celular impacta na formação neurológica da criança, desde a primeira infância. Quanto mais cedo, mais impacto, obviamente. Desde 2019, já existem estudos bem consolidados, científicos, feitos com exames de imagem — não são exames de observação, de entrevista ou em grupos focais apenas — que comprovam que, 30 minutos diários de tela já impactam na formação do córtex pré-frontal, que é onde está a nossa razão, a nossa inteligência. É importante destacar o uso contínuo dessa tela. Não é um dia que vai fazer uma diferença, obviamente. Esse efeito tem consequências definitivas, porque existem momentos de plasticidade cerebral para o desenvolvimento dessa inteligência da criança. O uso das telas reduz tanto a dimensão, o tamanho, o volume, quanto a densidade do cérebro. Ou seja, ele tem menos conexões. Existem muitas publicações dizendo que essa é a primeira geração da história da humanidade que tem o seu QI médio abaixo da geração anterior. Não estou aqui afirmando com certeza que é só o celular o culpado disso, mas ele tem uma participação muito grande. E é importante dizer que não é só o celular, mas todas as telas ativas que geram luz, incidência de iluminação, vão gerar o problema neurológico do desenvolvimento da criança.