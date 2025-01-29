Contorno de São Domingos terá cerca de 7 quilômetros Crédito: Prefeitura da Serra

O Contorno de São Domingos, projeto que promete conectar Serra Sede, Residencial Centro da Serra e a BR 101 , vai começar a sair do papel. A ordem de serviço que autoriza o início das obras está prevista para ser assinada na noite desta quarta-feira (29), pelo prefeito Weverson Meireles (PDT), em solenidade na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Vista da Serra

Com uma extensão total de aproximadamente 6,9 quilômetros — com uma ciclovia anexa —, a obra inclui a duplicação de um trecho de 1,6 km da Avenida Audifax Barcelos, entre a Rua Acácia Francesa e cerca de 260 metros após a Rua Cerejeira, no bairro Centro da Serra.

Na via, serão instalados dispositivos de drenagem para escoamento das águas das chuvas, nova sinalização horizontal e vertical e construção de áreas para passeios públicos com acessibilidade.

R$ 85.372.134,17 serão desembolsados pela Serra em parceria com o Ao todo,serão desembolsados pela Serra em parceria com o governo do Estado . Após a assinatura da ordem de serviço, começa a ser contado um prazo de 720 dias, ou seja, a obra deve ser entregue até o fim de janeiro de 2027.

Your browser does not support the audio element. Contorno de São Domingos será construído por R$ 85 milhões na Serra

Com o contorno em pleno funcionamento, a expectativa é que a via reduza o tempo de viagem entre as regiões central e litorânea do município serrano. Segundo a gestão municipal, entre os objetivos do contorno está a melhoria do “acesso aos bairros e a fluidez do tráfego, reduzindo congestionamentos e conflitos nas interseções, especialmente na BR 101, promovendo o desenvolvimento social e econômico da região”.

Além disso, a obra deve garantir maior segurança para pedestres, ciclistas e motoristas entre Serra Sede, a região litorânea de Jacaraípe e bairros adjacentes.

Impacto na economia da cidade

Com a conclusão da obra, a gestão municipal espera resultados positivos nas finanças da cidade e dos moradores.

“O projeto do Contorno de São Domingos, iniciado na gestão do ex-prefeito Sérgio Vidigal, irá trazer muitos benefícios para a nossa população. Juntamente à entrega do Sistema Viário Sérgio Rogério de Castro, na Avenida Civit I, e do projeto de construção da terceira via de ligação entre Serra e Vitória, a construção do Contorno de São Domingos representa nosso compromisso com a expansão da infraestrutura e da qualidade da mobilidade urbana da Serra”, disse o prefeito Weverson Meireles.

Já Izabela Roriz, secretária municipal de Obras da Serra, destaca que o projeto faz parte de um planejamento estratégico para melhorar a mobilidade urbana da cidade.