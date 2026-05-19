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Caso Banco Master: PF faz operação contra perito que teria vazado dados à imprensa

Segundo informações obtidas pela BBC News Brasil, o vazamento não tem relação com os áudios divulgados na semana passada que revelaram conversas entre o senador Flávio Bolsonaro e Vorcaro.

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 11:32

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 mai 2026 às 11:32
Imagem BBC Brasil
Polícia Federal investiga vazamentos da Operação Compliance Zero Crédito: Getty Images
A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (19/05) uma operação em Rondônia para apurar um suposto crime de violação de sigilo praticado no âmbito da Operação Compliance Zero, operação que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes envolvendo o Banco Master.
A Compliance Zero foi deflagrada em 2024. Um dos principais focos são operações ligadas ao Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro .
Segundo informações obtidas pela BBC News Brasil, o vazamento investigado pela Polícia Federal não tem relação com os áudios divulgados na semana passada pelo portal The Intercept Brasil - as conversas revelaram a ligação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro, banqueiro que está preso.
Os vazamentos investigados agora teriam ocorridos em dezembro do ano passado e janeiro deste ano.
Segundo nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o relator do caso na Corte, ministro André Mendonça, acolheu representação da Polícia Federal, que está cumprindo dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão — entre elas a suspensão do exercício da função pública de um policial federal supostamente envolvido no crime.
Segundo a Polícia Federal, o investigado — que trabalha como perito criminal federal — teria repassado a um jornalista informações sigilosas relacionadas a fatos ocorridos no início das investigações, obtidas a partir da análise de material apreendido durante uma das fases da Operação Compliance Zero.
Em nota, o STF afirmou que "as medidas não implicam qualquer direcionamento investigativo contra jornalistas ou veículos de imprensa, permanecendo preservadas a liberdade de atuação jornalística e a garantia constitucional do sigilo da fonte".
Segundo o STF, a investigação tem como objetivo apurar "a conduta de agente público que, em tese, teria violado o dever funcional de resguardar informações sigilosas".

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