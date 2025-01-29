Espaço na área verde do aeroporto começou a ter árvores derrubadas em Vitória Crédito: Leitor AG

A Gazeta, que enviaram fotos a reportagem questionando o que estaria acontecendo no local. Fomos atrás das respostas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma clareira na vegetação da área do Aeroporto de Vitória . A mudança na "mata do aeroporto" chamou a atenção de leitores de, que enviaram fotos a reportagem questionando o que estaria acontecendo no local. Fomos atrás das respostas.

O espaço que aparece nas imagens foi cedido pela Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, para a instalação do canteiro de obras para a construção do Mergulhão de Camburi, projeto que promete desafogar o alto fluxo de veículos na região, impactando diretamente o trânsito da região metropolitana. É por isso que as árvores estão sendo cortadas.



A área fotografada na terça-feira (28) fica entre a Rua Gelu Vervloet dos Santos — popularmente conhecida como Norte Sul — e a Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi , bem nas imediações de onde a obra do mergulhão vai acontecer.

As fotos da região foram feitas de um prédio vizinho ao aeroporto e, por isso, quem transita na Norte Sul e na Dante Michelini ainda não vê a elaboração do canteiro de obras, já que as árvores mais densas da margem das vias cobrem a área onde o trabalho foi iniciado. Veja na imagem abaixo como era a região antes do início do corte das árvores:

Your browser does not support the audio element. Entenda por que uma área da mata do Aeroporto de Vitória está sendo derrubada

Copa das árvores formava densa vegetação às margens da Dante Michelini e da Norte Sul Crédito: Leitor AG

“A empresa responsável [pela construção] tinha algumas obrigações como o licenciamento ambiental, elaboração de projetos e mais detalhamentos. Ela cumpriu essas etapas e havia ainda uma necessidade de liberação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a operadora do aeroporto para avanço. Já estamos em posse dessa autorização e iniciamos”, disse Perin.