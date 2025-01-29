Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma clareira na vegetação da área do Aeroporto de Vitória. A mudança na "mata do aeroporto" chamou a atenção de leitores de A Gazeta, que enviaram fotos a reportagem questionando o que estaria acontecendo no local. Fomos atrás das respostas.
O espaço que aparece nas imagens foi cedido pela Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, para a instalação do canteiro de obras para a construção do Mergulhão de Camburi, projeto que promete desafogar o alto fluxo de veículos na região, impactando diretamente o trânsito da região metropolitana. É por isso que as árvores estão sendo cortadas.
A área fotografada na terça-feira (28) fica entre a Rua Gelu Vervloet dos Santos — popularmente conhecida como Norte Sul — e a Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, bem nas imediações de onde a obra do mergulhão vai acontecer.
As fotos da região foram feitas de um prédio vizinho ao aeroporto e, por isso, quem transita na Norte Sul e na Dante Michelini ainda não vê a elaboração do canteiro de obras, já que as árvores mais densas da margem das vias cobrem a área onde o trabalho foi iniciado. Veja na imagem abaixo como era a região antes do início do corte das árvores:
Entenda por que uma área da mata do Aeroporto de Vitória está sendo derrubada
Em entrevista à Rádio CBN Vitória na segunda-feira (27), Gustavo Perin, secretário de obras da Capital, explicou que “tecnicamente as obras já estão em curso”. A primeira etapa consiste justamente na supressão da área verde do aeroporto para a instalação do canteiro. No último dia 22, o secretário havia confirmado à reportagem que a obra começaria nesta semana.
“A empresa responsável [pela construção] tinha algumas obrigações como o licenciamento ambiental, elaboração de projetos e mais detalhamentos. Ela cumpriu essas etapas e havia ainda uma necessidade de liberação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a operadora do aeroporto para avanço. Já estamos em posse dessa autorização e iniciamos”, disse Perin.
No início de dezembro de 2024, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Vitória publicou uma resolução no Diário Oficial da Cidade, onde sinalizava o conhecimento e liberação para execução das obras. A obra deve custar R$ 77,5 milhões à Prefeitura de Vitória e, com o investimento, a previsão é que a construção do mergulhão reduza o tempo de travessia da interseção, que hoje é de 88 segundos, para 10 segundos.