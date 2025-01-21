Governo anuncia R$ 20 milhões para reforma completa do Terminal do Ibes

Como deve ficar o Terminal do Ibes, em Vila Velha, após a reforma Crédito: Reprodução

governo do Estado deu ordem de serviço, na tarde desta terça-feira (21), para a reforma completa do Terminal do Ibes, em Vila Velha . O investimento será de R$ 20 milhões, e o objetivo da obra é modernizar o espaço e melhorar a infraestrutura do local. As intervenções começam em 15 dias e duram 12 meses.

O anúncio contou com a participação do governador Renato Casagrande (PSB) , do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, e do diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcelo Antunes.

"Com melhorias na infraestrutura, renovação de frota, ônibus com ar-condicionado, ciclovias e vias modernas, o Sistema Transcol está cada vez melhor para oferecer um transporte público mais eficiente e confortável", afirmou Casagrande.

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A previsão é que outros terminais da Grande Vitória também sejam reformados em breve.

“Para este ano, devemos ter mais 150 novos ônibus na frota e mais 50 ônibus elétricos. Nos últimos anos, renovamos 60% da frota com veículos totalmente climatizados. Além disso, contamos com uma tarifa única para toda a Região Metropolitana, o que facilita o deslocamento entre as cidades e mantém o custo acessível”, explicou o secretário.

O que vai mudar

A obra vai contemplar desde a reforma dos pisos, rede elétrica, telhado e pista de rolamento, até a renovação da fachada. Está no projeto a instalação de nova rampa e escada de acesso ao terminal; grades novas; reforma da bilheteria, guaritas e catracas; novos bicicletários e reforma dos sanitários.

O Terminal Ibes também terá nova comunicação visual para acessos, plataformas e edificações, garantindo o correto fluxo de circulação de pedestres e veículos. Na cobertura das plataformas, as telhas serão metálicas trapezoidais, termoacústicas, com isolamento em lã mineral. As lojas também serão reformadas.