O governo do Estado deu ordem de serviço, na tarde desta terça-feira (21), para a reforma completa do Terminal do Ibes, em Vila Velha. O investimento será de R$ 20 milhões, e o objetivo da obra é modernizar o espaço e melhorar a infraestrutura do local. As intervenções começam em 15 dias e duram 12 meses.
O anúncio contou com a participação do governador Renato Casagrande (PSB), do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, e do diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcelo Antunes.
"Com melhorias na infraestrutura, renovação de frota, ônibus com ar-condicionado, ciclovias e vias modernas, o Sistema Transcol está cada vez melhor para oferecer um transporte público mais eficiente e confortável", afirmou Casagrande.
Governo anuncia R$ 20 milhões para reforma completa do Terminal do Ibes
Durante a coletiva de imprensa de anúncio da nova tarifa do Sistema Transcol, em 13 de janeiro, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que o reajuste no preço da passagem é importante, pois possibilita, além da renovação da frota de ônibus, a reforma dos terminais.
A previsão é que outros terminais da Grande Vitória também sejam reformados em breve.
“Para este ano, devemos ter mais 150 novos ônibus na frota e mais 50 ônibus elétricos. Nos últimos anos, renovamos 60% da frota com veículos totalmente climatizados. Além disso, contamos com uma tarifa única para toda a Região Metropolitana, o que facilita o deslocamento entre as cidades e mantém o custo acessível”, explicou o secretário.
O que vai mudar
A obra vai contemplar desde a reforma dos pisos, rede elétrica, telhado e pista de rolamento, até a renovação da fachada. Está no projeto a instalação de nova rampa e escada de acesso ao terminal; grades novas; reforma da bilheteria, guaritas e catracas; novos bicicletários e reforma dos sanitários.
O Terminal Ibes também terá nova comunicação visual para acessos, plataformas e edificações, garantindo o correto fluxo de circulação de pedestres e veículos. Na cobertura das plataformas, as telhas serão metálicas trapezoidais, termoacústicas, com isolamento em lã mineral. As lojas também serão reformadas.
O local ganhará mais acessibilidade com a construção de novas rampas, guarda corpo, corrimão e piso tátil em todas as áreas externas e internas, além de projeto de proteção e combate a incêndios. Também serão instaladas travessias elevadas para circulação de pedestres e novos bancos, lixeiras e bebedouros.