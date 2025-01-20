Nésio recentemente passou por cirurgia para tratar infecção nos ossos da mastoide Crédito: Instagram/Reprodução

O ex-secretário de Saúde do Espírito Santo entre 2019 e 2022, Nésio Fernandes, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Brasília (DF), após ser diagnosticado com pancreatite aguda e tromboembolismo pulmonar (TEP), na tarde de domingo (19).

Conforme publicado nas redes sociais dele, o médico sanitarista apresentou dor abdominal e sintomas respiratórios após receber alta hospitalar de outra internação. O ex-secretário procurou atendimento no pronto-socorro, fez uma avaliação clínica, exames de imagem e laboratoriais e foi novamente hospitalizado.

Os diagnósticos foram confirmados por uma tomografia computadorizada com contraste de abdômen total, que evidenciou a presença de trombos nos vasos pulmonares. Os exames laboratoriais mostraram elevação de enzimas pancreáticas e marcadores inflamatórios, confirmando os diagnósticos.

Your browser does not support the audio element. Ex-secretário de Saúde do ES está internado na UTI de hospital em Brasília

Nésio encontra-se estável e consciente.

Ex-secretário estava internado na UTI havia uma semana