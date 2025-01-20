O ex-secretário de Saúde do Espírito Santo entre 2019 e 2022, Nésio Fernandes, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Brasília (DF), após ser diagnosticado com pancreatite aguda e tromboembolismo pulmonar (TEP), na tarde de domingo (19).
Conforme publicado nas redes sociais dele, o médico sanitarista apresentou dor abdominal e sintomas respiratórios após receber alta hospitalar de outra internação. O ex-secretário procurou atendimento no pronto-socorro, fez uma avaliação clínica, exames de imagem e laboratoriais e foi novamente hospitalizado.
Os diagnósticos foram confirmados por uma tomografia computadorizada com contraste de abdômen total, que evidenciou a presença de trombos nos vasos pulmonares. Os exames laboratoriais mostraram elevação de enzimas pancreáticas e marcadores inflamatórios, confirmando os diagnósticos.
Ex-secretário de Saúde do ES está internado na UTI de hospital em Brasília
Nésio encontra-se estável e consciente.
Ex-secretário estava internado na UTI havia uma semana
Há uma semana, Nésio estava na UTI após se submeter a uma cirurgia para tratar uma infecção nos ossos da mastoide, localizados atrás da orelha, e uma pansinusite (forma mais grave de sinusite, com inflamação de todas as cavidades nasais localizadas na face), que complicou o quadro de saúde. Antes da hospitalização, o ex-secretário havia enfrentado 40 dias de tratamento, que não solucionou o quadro infeccioso.
Nésio Fernandes foi secretário de Estado de Saúde na segunda gestão de Renato Casagrande (PSB), entre 2019 e 2022, durante o período da pandemia de covid-19. Depois, foi nomeado secretário Nacional de Atenção Primária à Saúde, no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cargo do qual foi exonerado em fevereiro de 2024.