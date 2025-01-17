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Clima de folia

Ziriguidum está de volta com os bastidores do carnaval capixaba 2025

Coluna de A Gazeta que mostra os preparativos das escolas de samba começa a ser publicada nesta segunda-feira (20) e terá três edições por semana até o dia dos desfiles no Sambão do Povo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 jan 2025 às 19:07

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 19:07

Confira o desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024
O Carnaval de Vitória vai acontecer entre os dias 21 e 23 de fevereiro Crédito: Rodrigo Gavini
Faltando um mês para o Carnaval de Vitória, a coluna Ziriguidum volta com tudo, a partir de segunda-feira (20), trazendo curiosidades da folia e bastidores das escolas de samba capixabas. Os textos serão publicados sempre às segundas, quartas e sextas até a data dos desfiles no Sambão do Povo, que começam no dia 21 de fevereiro.
Pelo quinto ano consecutivo, a responsável por levar aos leitores a movimentação nos barracões das escolas será a jornalista Any Cometti, doutoranda em Carnaval pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
"É meu quinto ano à frente da Ziriguidum, uma coluna que eu levo com muita seriedade e respeito. Procuro dar notícias do carnaval que interessem à comunidade do samba e de fora do samba"
Any Cometti  - Jornalista
Quem conhece Any sabe que a repórter respira carnaval não só nos meses que antecedem a folia e faz questão de transitar entre uma escola e outra ao longo do ano, das feijoadas aos ensaios.
“Tento aproximar quem não é do nosso mundo das escolas de samba, para que as pessoas conheçam e criem admiração pelas escolas de samba. Vamos apresentar muita gente nova do samba, reapresentar gente antiga, apresentar novas iniciativas das escolas e curiosidades que os membros das escolas desempenham ao longo do ano”, destaca.
Any Cometti
Any Cometti comanda Ziriguidum pelo quinto ano consecutivo Crédito: Carlos Alberto Silva
Para o editor-chefe de A Gazeta/CBN Vitória, Geraldo Nascimento, a coluna cumpre um papel importante de levar aos capixabas as informações sobre os bastidores e detalhes da preparação das escolas para o tão esperado desfile no Sambão do Povo.
“Quem está muito ligado no carnaval, como a Any Cometti está o ano todo, consegue trazer esses detalhes com muita qualidade, e ela vai entregar esse conteúdo direto para quem está a fim de ficar por dentro de tudo antes dos desfiles por meio da coluna”, afirma.
Já Joyce Meriguetti, coordenadora do Núcleo de Reportagens e Projetos de A Gazeta, destaca que a coluna abre os trabalhos de uma intensa cobertura com reportagens e conteúdos feitos especialmente sobre a folia capixaba.
“A coluna reúne informações dos preparativos das escolas, bastidores da folia e das curiosidades que só quem acompanha o carnaval bem de pertinho conhece. O objetivo é antecipar detalhes da festa e mostrar as pessoas que fazem a magia acontecer", explica.
O Carnaval de Vitória é conhecido por abrir a folia em todo o Brasil, uma vez que os desfiles acontecem um fim de semana antes dos eventos do Rio de Janeiro e de São Paulo. A expectativa da prefeitura da Capital é que a folia ultrapasse a marca de R$ 40 milhões em movimentação financeira e gere 6 mil empregos diretos e indiretos. 
Com taxa de ocupação nos hotéis prevista para 90% durante o Carnaval em Vitória, a programação é receber 5 mil turistas para curtir os desfiles no Sambão do Povo neste ano. 

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