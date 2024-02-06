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Maratona na bateria: músico desfila em 11 escolas no Carnaval de Vitória

Reportagem de A Gazeta acompanhou Júlio Ramos, que participou da bateria das sete escolas do Grupo Especial no sábado (3); ele também tocou em agremiações de sexta-feira (2) e domingo (4)

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 17:18

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 fev 2024 às 17:18
Atravessar a passarela do samba durante uma hora de desfile é um desafio que requer preparo e determinação. No caso do percussionista Júlio Ramos, de 34 anos, a paixão é tanta que ele cruzou o Sambão do Povo 11 vezes no Carnaval de Vitória 2024. Boa parte da maratona foi vencida entre a noite de sábado (3) e a manhã de domingo (4), quando desfilou em todas as sete escolas do Grupo Especial. A reportagem de A Gazeta acompanhou a correria dele entre uma agremiação e outra. Confira no vídeo acima. 
No ano passado, Júlio saiu "só" em nove escolas, mas suas habilidades com os instrumentos que fazem parte das baterias chamaram a atenção. Com isso, mais convites surgiram e ele decidiu encarar o desafio de desfilar em 11 neste ano. Na sexta-feira (2), ele representou duas escolas do Grupo A (Mocidade da Praia e Independente de Eucalipto). No sábado (3), saiu em todas as sete agremiações do Grupo Especial. Já no domingo (4) encerrou os desfiles com a Chega Mais e a Rosas de Ouro, pelo Grupo B.
Apesar de representar todas as escolas com dedicação e empenho, é pela Unidos da Piedade que o coração bate mais forte. Ainda não se sabe quem vai vencer o Carnaval de Vitória 2024, mas pode-se afirmar que Júlio vai ter motivos para comemorar, independentemente de quem subir ao pódio. 

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