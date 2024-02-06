Maratona na bateria: músico desfila em 11 escolas no Carnaval de Vitória

No ano passado, Júlio saiu "só" em nove escolas, mas suas habilidades com os instrumentos que fazem parte das baterias chamaram a atenção. Com isso, mais convites surgiram e ele decidiu encarar o desafio de desfilar em 11 neste ano. Na sexta-feira (2), ele representou duas escolas do Grupo A (Mocidade da Praia e Independente de Eucalipto). No sábado (3), saiu em todas as sete agremiações do Grupo Especial. Já no domingo (4) encerrou os desfiles com a Chega Mais e a Rosas de Ouro, pelo Grupo B.