Após problema, Liesge estuda ampliar dispersão no Carnaval de 2025

"No final, nas duas ultimas escolas, tive que sair da pista, vir para a dispersão, senão não ia dar para entrar todos os carros. Graças a Deus, conseguimos um carrinho para cá, outro para lá. Mas fica um detalhe: infelizmente, ou felizmente, o nosso Carnaval cresceu muito. A dispersão não está mais comportando os nossos carros alegóricos. Vamos ter que rever algumas coisas para o ano que vem. Fiz uma crítica, mas é uma crítica construtiva, porque do jeito que está, fica muito mais difícil de trabalhar. Vamos ter que estudar mais a dispersão, abrir mais espaço", avaliou.