Corpo de Bombeiros interdita parte da arquibancada no Sambão

Uma parte da estrutura da arquibancada do setor E do Sambão do Povo, em Vitória, está se desprendendo e, por conta disso, o Corpo de Bombeiros isolou a área na madrugada deste domingo (4) para evitar que ocorra um acidente. Um pedaço de concreto chegou a cair. A informação é do subtenente do Corpo de Bombeiros, Carlos Eduardo.