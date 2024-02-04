Jovem vai do Sambão direto para rodoviária após desfilar

Thales Braz, 34 anos, vem de Aracruz há seis anos para tocar na bateria da Chegou O Que Faltava. E quando acabar o desfile vai para a rodoviária pegar o ônibus de volta para o Norte do Estado.

"O que me motiva é gostar disso daqui, é a emoção. Todo ano é a mesma loucura, a mesma adrenalina", contou ele.