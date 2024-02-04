Carnaval de Vitória: vote na escola que merece o título de campeã em 2024

Com brilho e luxo, as sete escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória levantaram o público no Sambão do Povo, entre a noite de sábado (3) e as primeiras horas da manhã deste domingo (4). Baterias, sambas-enredo e alegorias encantaram quem estava nas arquibancadas, nos camarotes ou acompanhou os desfiles pela TV Gazeta.
Na disputa pelo título de 2024 estão Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG) – a atual campeã –, Chegou O Que Faltava, Unidos da Piedade e Pega no Samba.
O resultado oficial só será conhecido na quarta-feira (7), quando serão reveladas as notas dos julgadores. Mas, até lá, você pode opinar sobre qual a sua favorita, isto é, quem merece ser campeã do carnaval capixaba. A Gazeta preparou uma enquete para todo aquele que é fã da festa, torcedor apaixonado ou apenas admirador do espetáculo dar seu palpite. Vote até as 18h de terça-feira (6):