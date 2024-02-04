Carnaval de Vitória: vote na escola que merece o título de campeã em 2024

Na disputa pelo título de 2024 estão Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG) – a atual campeã –, Chegou O Que Faltava, Unidos da Piedade e Pega no Samba.

O resultado oficial só será conhecido na quarta-feira (7), quando serão reveladas as notas dos julgadores. Mas, até lá, você pode opinar sobre qual a sua favorita, isto é, quem merece ser campeã do carnaval capixaba. A Gazeta preparou uma enquete para todo aquele que é fã da festa, torcedor apaixonado ou apenas admirador do espetáculo dar seu palpite. Vote até as 18h de terça-feira (6):