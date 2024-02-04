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Carnaval de Vitória: vote na escola que merece o título de campeã em 2024

Escolha qual é a favorita entre as sete agremiações que participaram do desfile do Grupo Especial neste fim de semana

Publicado em 04 de Fevereiro de 2024 às 07:43

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

04 fev 2024 às 07:43
Com brilho e luxo, as sete escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória levantaram o público no Sambão do Povo, entre a noite de sábado (3) e as primeiras horas da manhã deste domingo (4). Baterias, sambas-enredo e alegorias encantaram quem estava nas arquibancadas, nos camarotes ou acompanhou os desfiles pela TV Gazeta.
► Confira aqui o resultado da enquete: MUG é escolhida campeã pelos leitores de A Gazeta
Na disputa pelo título de 2024 estão Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG) – a atual campeã –, Chegou O Que Faltava, Unidos da Piedade e Pega no Samba.
O resultado oficial só será conhecido na quarta-feira (7), quando serão reveladas as notas dos julgadores. Mas, até lá, você pode opinar sobre qual a sua favorita, isto é, quem merece ser campeã do carnaval capixaba. A Gazeta preparou uma enquete para todo aquele que é fã da festa, torcedor apaixonado ou apenas admirador do espetáculo dar seu palpite. Vote até as 18h de terça-feira (6):

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