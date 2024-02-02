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Tá no sangue!

Família no samba: amor pelo Carnaval de Vitória atravessa gerações

Pai, mãe e filha mostram que a dedicação à Novo Império é uma herança e forma a verdadeira Família Imperiana, como os integrantes são chamados, carinhosamente

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 09:00

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

02 fev 2024 às 09:00
O diretor de bateria da Novo Império, Wesley Biluca, entrou na escola por conta da avó, levou a esposa, Graziele Patricio, e tem uma filha, a Thaizielly Patricio, que pretende continuar com a herança. E ela diz que, caso tenha filhos, também serão imperianos. Isso mostra como o amor pelo Carnaval de Vitória faz parte da vida da família há muitos anos. Confira no vídeo acima.
Wesley começou como ritmista e se tornou diretor; a esposa dele também, e a filha do casal já foi passista mirim, passista e hoje segue os passos dos pais na bateria. 
"Eu tenho afilhados que, às vezes, minha prima também traz para a escola de samba, porque ela também era ritmista. Meu filho vai ser ritmista, passista, o que ele quiser, mas tem que ser imperiano"
Thaizielly Patricio - Ritmista da Novo Império

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