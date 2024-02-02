Família no samba: amor pelo Carnaval de Vitória atravessa gerações

O diretor de bateria da Novo Império, Wesley Biluca, entrou na escola por conta da avó, levou a esposa, Graziele Patricio, e tem uma filha, a Thaizielly Patricio, que pretende continuar com a herança. E ela diz que, caso tenha filhos, também serão imperianos. Isso mostra como o amor pelo Carnaval de Vitória faz parte da vida da família há muitos anos. Confira no vídeo acima.
Wesley começou como ritmista e se tornou diretor; a esposa dele também, e a filha do casal já foi passista mirim, passista e hoje segue os passos dos pais na bateria.
"Eu tenho afilhados que, às vezes, minha prima também traz para a escola de samba, porque ela também era ritmista. Meu filho vai ser ritmista, passista, o que ele quiser, mas tem que ser imperiano"