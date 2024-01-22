Novo Império canta história de Barra de São Francisco; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Novo Império é paixão, razão da minha vida
Tá no meu coração, és meu bem querer
Gira coroa conhecendo o paraíso
Encantado por Barra de São Francisco
Amanheceu, o sol fez refletir rara beleza
Brilhou no olhar!
O bailar dos pássaros na natureza
Águas sagradas, perfeita junção
Unindo dois rios em forma de amor
Com valentia e bravura seu povo lutou
E fez morada na conhecida Sentinela Capixaba
Voa beija flor, me leva a encontrar
O solo sagrado, maravilha de lugar
Abençoado pelo santo protetor
Gerou cobiça do Estado invasor
Ergueram barreiras, lutaram contra a invasão
Protegeram suas riquezas
Resistência a opressão
Hoje...
Vejo sua gente respirar em paz
Em meio às rochas naturais
Ficou marcada a história
Sentimento de vitória
Seus filhos são exemplos de amor
Aplausos!
A família Imperiana chegou!
Novo Império é paixão, razão da minha vida
Tá no meu coração, és meu bem querer
Gira coroa conhecendo o paraíso
Encantado por Barra de São Francisco