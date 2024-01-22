Novo Império canta história de Barra de São Francisco; ouça o samba-enredo

Novo Império é paixão, razão da minha vida

Tá no meu coração, és meu bem querer

Gira coroa conhecendo o paraíso

Encantado por Barra de São Francisco

Amanheceu, o sol fez refletir rara beleza

Brilhou no olhar!

O bailar dos pássaros na natureza

Águas sagradas, perfeita junção

Unindo dois rios em forma de amor

Com valentia e bravura seu povo lutou

E fez morada na conhecida Sentinela Capixaba



Voa beija flor, me leva a encontrar

O solo sagrado, maravilha de lugar

Abençoado pelo santo protetor

Gerou cobiça do Estado invasor



Ergueram barreiras, lutaram contra a invasão

Protegeram suas riquezas

Resistência a opressão

Hoje...

Vejo sua gente respirar em paz

Em meio às rochas naturais

Ficou marcada a história

Sentimento de vitória

Seus filhos são exemplos de amor

Aplausos!

A família Imperiana chegou!



Novo Império é paixão, razão da minha vida

Tá no meu coração, és meu bem querer

Gira coroa conhecendo o paraíso

Encantado por Barra de São Francisco