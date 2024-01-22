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Aprenda a cantar

Novo Império canta história de Barra de São Francisco; ouça o samba-enredo

O município do Noroeste capixaba é o tema do enredo da escola da Grande Santo Antônio em 2024
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

22 jan 2024 às 15:00

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 15:00

A Novo Império vai contar, no Sambão do Povo, a história da cidade de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A ancestralidade, a força do povo, a fauna e a flora e as belezas do município serão mostradas no dia 3 de fevereiro com o enredo "Espírito guerreiro ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba".  
Confira o samba-enredo no vídeo acima, que abre a série de A Gazeta com os sons que vão sacudir a avenida do samba capixaba.
 A Novo Império será a primeira escola a desfilar no dia 3 de fevereiro, dia em que entram na avenida as sete agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. O carnavalesco da escola neste ano é o Marcio Puluker e o presidente é Vlamir de Oliveira.

Confira a letra do samba-enredo

Novo Império é paixão, razão da minha vida
Tá no meu coração, és meu bem querer
Gira coroa conhecendo o paraíso
Encantado por Barra de São Francisco

Amanheceu, o sol fez refletir rara beleza
Brilhou no olhar!
O bailar dos pássaros na natureza 
Águas sagradas, perfeita junção
Unindo dois rios em forma de amor
Com valentia e bravura seu povo lutou
E fez morada na conhecida Sentinela Capixaba

Voa beija flor, me leva a encontrar
O solo sagrado, maravilha de lugar
Abençoado pelo santo protetor
Gerou cobiça do Estado invasor

Ergueram barreiras, lutaram contra a invasão
Protegeram suas riquezas
Resistência a opressão
Hoje...
Vejo sua gente respirar em paz
Em meio às rochas naturais
Ficou marcada a história
Sentimento de vitória
Seus filhos são exemplos de amor
Aplausos!
A família Imperiana chegou!

Novo Império é paixão, razão da minha vida
Tá no meu coração, és meu bem querer
Gira coroa conhecendo o paraíso
Encantado por Barra de São Francisco

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