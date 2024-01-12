Desfile da MUG, campeã do Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória: prêmio para campeã mais que dobra em 2024

O troféu de campeã para a escola de samba que conquistar o primeiro lugar no Carnaval de Vitória coroa também o trabalho de toda uma comunidade. O título que coloca mais uma estrela no pavilhão da agremiação vem acompanhado de outro incentivo para fazer bonito na avenida: o prêmio aumentou e agora é de R$ 90 mil.

O valor é válido para a escola campeã do Grupo Especial em 2024. No último ano, a Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a campeã, com 179,5 pontos, e foi premiada em R$ 40 mil.

De acordo com o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Marcus Gregório, o valor aumentou neste ano também porque as escolas se mobilizarão duas vezes, já que terá o desfile das campeãs, no dia 10 de fevereiro. “Esse valor premia o esforço e engajamento das comunidades em torno de um evento que fomenta toda uma economia”, explica.

Depois da apuração das notas dos jurados, segundo e terceiro lugar também serão premiados em, respectivamente, R$ 70 mil e R$ 50 mil — no último ano, o segundo lugar ganhou R$ 20 mil e o terceiro lugar não era premiado.

Boa notícia também para o Grupo de Acesso A