Carnaval de Vitória: prêmio para campeã mais que dobra em 2024
O troféu de campeã para a escola de samba que conquistar o primeiro lugar no Carnaval de Vitória coroa também o trabalho de toda uma comunidade. O título que coloca mais uma estrela no pavilhão da agremiação vem acompanhado de outro incentivo para fazer bonito na avenida: o prêmio aumentou e agora é de R$ 90 mil.
O valor é válido para a escola campeã do Grupo Especial em 2024. No último ano, a Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a campeã, com 179,5 pontos, e foi premiada em R$ 40 mil.
De acordo com o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Marcus Gregório, o valor aumentou neste ano também porque as escolas se mobilizarão duas vezes, já que terá o desfile das campeãs, no dia 10 de fevereiro. “Esse valor premia o esforço e engajamento das comunidades em torno de um evento que fomenta toda uma economia”, explica.
Em 2024, sete escolas do Grupo Especial disputam o título. No dia 3 de fevereiro, passarão pelo Sambão do Povo, pela ordem dos desfiles: Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Chegou o que Faltava, Unidos da Piedade e Pega no Samba.
Depois da apuração das notas dos jurados, segundo e terceiro lugar também serão premiados em, respectivamente, R$ 70 mil e R$ 50 mil — no último ano, o segundo lugar ganhou R$ 20 mil e o terceiro lugar não era premiado.
Boa notícia também para o Grupo de Acesso A
Em relação ao Grupo de Acesso A, que desfila na sexta-feira (2), o prêmio também aumentou e, em 2024, será de R$ 70 mil e R$ 30 mil, para primeiro e segundo lugares, respectivamente. Em 2023, os valores eram de R$ 20 mil para o primeiro e R$ 16 mil para o segundo.
O Grupo A é disputado por sete escolas: Andaraí, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Independente de São Torquato, Império de Fátima, Unidos de Barreiros e Independente de Eucalipto. A campeã do grupo, além da premiação, garante o acesso ao Grupo Especial do Carnaval de Vitória para o próximo ano.