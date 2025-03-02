Blocos fazem 'arrastão' da alegria na primeira noite de carnaval em Guarapari

Carnaval em Guarapari arrastou multidão pelas ruas da cidade na noite de sábado (1º) Crédito: Fabrício Brambati

Nem a chuva que caiu em Guarapari neste sábado (1º) desanimou os foliões na primeira noite do carnaval na Cidade Saúde, onde milhares de pessoas se reuniram nas ruas. O destaque ficou com o Bloco Papadefus, o maior bloco da cidade, que encerrou a programação com um grande arrastão na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro do município.

A programação começou às 17h com o Bloco Vai na Fé, que emocionou os foliões ao levar uma mensagem de fé e esperança. Muitos participantes seguiram direto para a missa após o desfile, reforçando o caráter especial da celebração. Em seguida, os blocos Misses e Beleza Negra trouxeram representatividade e empoderamento para a avenida, com destaque para as manifestações culturais, como o Congo.

Já às 21h, os blocos Central, Olaria 2000 e Sururu seguiram animando os foliões, preparando o terreno para o Papadefus, que entrou na avenida à meia-noite. Uma multidão seguiu o bloco, que contou com uma estrutura de open bar e espaço reservado, mas também arrastou uma verdadeira "pipoca" de foliões que aguardavam para curtir a festa ao lado do trio elétrico.

Primeira noite do carnaval 2025 em Guarapari

Segurança

Segundo a Prefeitura de Guarapari, não foram registradas brigas ou ocorrências graves durante a festa, que foi acompanhada de perto pelo prefeito Rodrigo Borges.

"Guarapari está de volta ao circuito de carnaval do Espírito Santo. Temos uma programação com quase 40 blocos espalhados por toda a cidade. A folia no Centro será ainda mais intensificada neste domingo, com os desfiles das escolas de samba de Guarapari. Convidamos a todos para prestigiar um dos carnavais mais históricos da Cidade Saúde", disse Rodrigo.

Confira a programação do domingo (2)

Local: Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro de Guarapari



16h: Bloco Papinha

20h: Bloco Rama

21h: Bloco Turma do Funil

22h: Bloco Amigos da Fonte

23h: Desfiles das escolas de samba: Guarapari Imperial e Acadêmicos JK



Blocos de ruas nos bairros