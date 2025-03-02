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Festa na Cidade Saúde

Blocos fazem 'arrastão' da alegria na primeira noite de carnaval em Guarapari

Apesar da chuva em um dos balneários mais visitados do Espírito Santo, a cidade ficou tomada pelos foliões, que coloriram as ruas

Publicado em 02 de Março de 2025 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2025 às 14:59
Carnaval em Guarapari arrastou multidão pelas ruas da cidade na noite de sábado (1º)
Carnaval em Guarapari arrastou multidão pelas ruas da cidade na noite de sábado (1º) Crédito: Fabrício Brambati
Nem a chuva que caiu em Guarapari neste sábado (1º) desanimou os foliões na primeira noite do carnaval na Cidade Saúde, onde milhares de pessoas se reuniram nas ruas. O destaque ficou com o Bloco Papadefus, o maior bloco da cidade, que encerrou a programação com um grande arrastão na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro do município.
A programação começou às 17h com o Bloco Vai na Fé, que emocionou os foliões ao levar uma mensagem de fé e esperança. Muitos participantes seguiram direto para a missa após o desfile, reforçando o caráter especial da celebração. Em seguida, os blocos Misses e Beleza Negra trouxeram representatividade e empoderamento para a avenida, com destaque para as manifestações culturais, como o Congo.
Já às 21h, os blocos Central, Olaria 2000 e Sururu seguiram animando os foliões, preparando o terreno para o Papadefus, que entrou na avenida à meia-noite. Uma multidão seguiu o bloco, que contou com uma estrutura de open bar e espaço reservado, mas também arrastou uma verdadeira "pipoca" de foliões que aguardavam para curtir a festa ao lado do trio elétrico.

Primeira noite do carnaval 2025 em Guarapari

Segurança

Segundo a Prefeitura de Guarapari, não foram registradas brigas ou ocorrências graves durante a festa, que foi acompanhada de perto pelo prefeito Rodrigo Borges.
"Guarapari está de volta ao circuito de carnaval do Espírito Santo. Temos uma programação com quase 40 blocos espalhados por toda a cidade. A folia no Centro será ainda mais intensificada neste domingo, com os desfiles das escolas de samba de Guarapari. Convidamos a todos para prestigiar um dos carnavais mais históricos da Cidade Saúde", disse Rodrigo.

Confira a programação do domingo (2)

  • Local: Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro de Guarapari

    16h: Bloco Papinha
    20h: Bloco Rama
    21h: Bloco Turma do Funil
    22h: Bloco Amigos da Fonte
    23h: Desfiles das escolas de samba: Guarapari Imperial e Acadêmicos JK

Blocos de ruas nos bairros

  • Bloco Turma do Funil – Praça Coronado – 13h às 17h
  • Bloco Dule - Praia Dule - 15h às 22h
  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa - 15h às 20h
  • Bloco Pirata's - Santa Monica - 16h às 21h
  • Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga – 16h30 às 20h30
  • Bloco Pé de Cana – Kubitschek - 17h às 22h
  • Bloco Das Piranhas – Perocão - 17h às 22h
  • Bloco Aero Bloco - Aeroporto, Rua Jose Ktoling - 17h às 23h
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaípe – 18h às 21h30
  • Bloco Resenha dos Amigos - Una - 18h às 23h
  • Bloco Paredão Do Índio - Bela Vista - 18h às 23h
  • Bloco Esporte É Vida - Prainha São Pedro - 19h às 21h
  • Bloco Concentra, Mas Não Sai - Praia Do Morro - 20h às 22h

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