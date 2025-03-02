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Folia

Blocos, trios e atrações nacionais reúnem multidão no carnaval do Centro de Vitória

Programação oficial começou na manhã de sábado (1°), com blocos na Avenida Beira-Mar, que abriram a festa que seguiu até o fim da noite no Sambão do Povo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2025 às 10:31

Publicado em 02 de Março de 2025 às 10:31

Sambão do Povo foi tomado por foliões na noite deste sábado (1º)
Sambão do Povo foi tomado por foliões na noite deste sábado (1º) Crédito: Marcos Salles / PMV
O sábado (1º) de carnaval contou com uma multidão pelas ruas do Centro de Vitória. Após as apresentações dos blocos Subúrbio e Afro Kizomba, na Avenida Beira-Mar, os foliões seguiram até o Sambão do Povo para continuar a festa com o Circuito da Folia Vix, onde se apresentaram os artistas Viviane Miranda, Leley do Cavaco e Arlindinho.
No meio da folia, o casal Karina Sogumo e Igor Thebaldi fez todo o percurso. "Isso aqui é muito animado, cercado de pessoas alegres e música boa. Não vi uma confusão sequer, tem segurança, tudo limpinho, muito bom mesmo", contou Karina.
Com fantasia de policial, a instrumentadora cirúrgica Jaquelina do Carmo contou que estava encantada com a festa. "A energia é única. Fora que tem água disponível de graça em bebedouros, segurança e essa animação toda", descreveu.
No Sambão, o cantor Leley do Cavaco recepcionou os foliões. Com 20 anos de estrada, o artista fez a galera cantar os sucessos do pagode.

Turistas pelo carnaval

Gabriele Oliveira e os amigos vieram de Ibitirama, em Minas Gerais, e caíram na folia. "Chegamos pela manhã na cidade e fomos para a praia. Somente à noite pesquisamos na internet o que tinha em Vitória hoje e viemos parar aqui no Sambão. Que festa maravilhosa! Vamos curtir todos os dias com certeza", contou Gabriele.
Nem a chuva fez os foliões arredarem os pés do Sambão. Isso porque a atração nacional que encerrou o dia foi Arlindinho. Com quase 15 anos de carreira, o cantor é considerado um dos grandes nomes da nova geração do samba e dá continuidade à fórmula de sucesso vivenciada por seu pai, Arlindo Cruz. Aos 32 anos, ele é cantor, compositor e multi-instrumentista. Em seu repertório, possui faixas em parceria com artistas como Xande de Pilares, Alcione e Karinah.
Arlindinho encerrou a festa no trio que reuniu milhares de foliões no Sambão do Povo na noite de sábado (1º)
Arlindinho encerrou a festa no trio que reuniu milhares de foliões no Sambão do Povo na noite de sábado (1º) Crédito: Marcos Salles / PMV
Enquanto todos se divertiam, o auxiliar de produção Girlan Moreira aproveitava para fazer um dinheiro a mais, vendendo bebidas no evento. "Vou trabalhar os quatro dias de carnaval. Esse dinheiro já tem destino certo: a poupança", contou.

O espaço para a festa

A estrutura do evento contou com pontos de hidratação, banheiros químicos, lixeiras e ecopontos para a coleta de materiais recicláveis, disponibilizados pela Prefeitura de Vitória. A segurança foi reforçada com mais de 163 câmeras de monitoramento e pelo Centro de Comando Integrado da Guarda Civil Municipal.

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