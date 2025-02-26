Andaraí exaltou a importância do Mercado da Capixaba Crédito: Rodrigo Gavini

A Gazeta. No sobe e desce do Carnaval de Vitória 2025, a Andaraí conquistou o primeiro lugar no Grupo A, com 179,90 pontos, e retorna para a elite da folia em 2026, no Grupo Especial. Na outra ponta, a Independentes de São Torquato não teve um bom desempenho na avenida, ficou em último e, no próximo ano, vai integrar o Grupo B. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (26), durante a apuração das notas no Sambão do Povo , transmitida ao vivo por

A Andaraí foi a quinta escola a desfilar entre as agremiações do Grupo A, já na madrugada de sábado (22). A escola apresentou o enredo "Mercado da Capixaba: A folia Verde e Rosa exalta a sua tradição", destacou a importância desse símbolo do Centro de Vitória.

No Sambão do Povo, a agremiação da comunidade de Santa Martha, na Capital, mostrou que o local era, quando ativo, mais do que uma fonte de renda para comerciantes, destacando a arquitetura e relevância para a cultura da cidade. O local foi reformado recentemente pela prefeitura.

"Sentimento de conquistar o Grupo A é o melhor possível. O descenso sofrido em 2023 me doía a cada dia. Me machucava muito. Lutamos bravamente para voltar à elite. E agora que voltamos, vamos brigar pelo título", destacou o presidente da Andaraí, Thiago Bandeira.

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória - Andaraí volta à elite e São Torquato cai para o Grupo B

Andaraí é campeão do Grupo A do Carnaval de Vitória

Já a Independentes de São Torquato, do bairro de mesmo nome em Vila Velha, apresentou o enredo "Tenta a Sorte! Só ganha quem se arrisca a jogar", porém, com o resultado obtido, não se mostrou uma boa jogada.

Confira as notas e a colocação final

Andaraí - 179,90 pontos Pega no Samba - 179,60 pontos Rosas de Ouro - 179,10 pontos Mocidade da Praia - 178,20 pontos Império de Fátima - 177,70 pontos Independente de Eucalipto - 176,20 pontos Independentes de São Torquato - 172,90 pontos

Andaraí

O início do desfile da Andaraí foi marcado por um momento de tensão, com a dificuldade para a entrada do carro abre-alas na avenida. Mas o problema foi contornado. “Quem vai querer, quem quer comprar?” foi o trecho mais cantado do samba-enredo enquanto a escola passava pela avenida. O Mercado da Capixaba foi tratado com um cartão-postal de Vitória.

Andaraí exalta a importância do "Mercado da Capixaba"

O diretor de Carnaval da Andaraí, Thiago Nunes, avaliou o desfile como positivo. "Fizemos um desfile perfeito, a bateria foi sensacional", afirmou após o desfile.



História da agremiação

Andaraí surgiu na década de 1940, a partir do time de futebol, nas cores azul e branco. Em 1946, foi fundada a batucada do Andaraí, que desfilava em Vitória como bloco. Na década de 1970 se firmou como Associação Cultural Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Andaraí e, em 1975, foi batizada pela Estação Primeira de Mangueira, sendo assim, a agremiação acolheu as cores verde e rosa.

A escola agora é hexacampeã do Grupo de Acesso A. Os títulos anteriores foram nos anos de 1991, 1992, 2011, 2017 e 2020. Além de ser bicampeã do Grupo de Acesso B, se consagrando campeã em 1990 e 2015.



São Torquato

A Independentes de São Torquato deixou o Sambão do Povo clarear. A agremiação de Vila Velha foi a sexta escola a desfilar na avenida, após uma pancada de chuva. O cortejo finalizou já ao amanhecer do sábado (22), por volta das 5h30, com 54 minutos e 15 segundos de duração.

Independentes de São Torquato traz os jogos de azar para o Sambão do Povo

A inspiração para história contada na passarela foi a Era do Ouro dos jogos no Brasil. Em 1934, o governo Getúlio Vargas legalizou os cassinos no país e as jogatinas logo se tornaram símbolo de status. De lá pra cá, a relação do brasileiro com a sorte se fortaleceu.

Bingo, cartas de baralho e dados foram representados durante a apresentação. Na comissão de frente, as peças do xadrez obedeciam a um bobo da corte. A bateria representava uma aldeia de ciganos que liam os destinos nas palmas das mãos. A escola, no entanto, enfrentou problemas no carro abre-alas, que não conseguiu entrar na avenida.

Um dos destaques do cortejo foi a última ala, denominada "Os balões da festa". Para promover a inclusão, a agremiação contou com presenças ilustres, como a de Marciane Pereira dos Santos. Após cruzar a linha de chegada, a diarista compartilhou a felicidade do convite. "Se todo mundo pensasse nessa inclusão... Acho que ninguém ficaria de fora, tem espaço para todo mundo", afirmou.

História da agremiação

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Independentes de São Torquato é do município de Vila Velha e surgiu do antigo bloco Caveira, fundado no início dos anos 1950. Mas, como escola de samba, foi criado no ano de 1974 após ganhar concursos oficiais de blocos de Vitória e Vila Velha.

A escola já foi cinco vezes campeã do carnaval capixaba. Também tem um título do grupo de Acesso A, em 2019.