No sobe e desce do Carnaval de Vitória 2025, a Andaraí conquistou o primeiro lugar no Grupo A, com 179,90 pontos, e retorna para a elite da folia em 2026, no Grupo Especial. Na outra ponta, a Independentes de São Torquato não teve um bom desempenho na avenida, ficou em último e, no próximo ano, vai integrar o Grupo B. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (26), durante a apuração das notas no Sambão do Povo, transmitida ao vivo por A Gazeta.
A Andaraí foi a quinta escola a desfilar entre as agremiações do Grupo A, já na madrugada de sábado (22). A escola apresentou o enredo "Mercado da Capixaba: A folia Verde e Rosa exalta a sua tradição", destacou a importância desse símbolo do Centro de Vitória.
No Sambão do Povo, a agremiação da comunidade de Santa Martha, na Capital, mostrou que o local era, quando ativo, mais do que uma fonte de renda para comerciantes, destacando a arquitetura e relevância para a cultura da cidade. O local foi reformado recentemente pela prefeitura.
"Sentimento de conquistar o Grupo A é o melhor possível. O descenso sofrido em 2023 me doía a cada dia. Me machucava muito. Lutamos bravamente para voltar à elite. E agora que voltamos, vamos brigar pelo título", destacou o presidente da Andaraí, Thiago Bandeira.
Carnaval de Vitória - Andaraí volta à elite e São Torquato cai para o Grupo B
Andaraí é campeão do Grupo A do Carnaval de Vitória
Já a Independentes de São Torquato, do bairro de mesmo nome em Vila Velha, apresentou o enredo "Tenta a Sorte! Só ganha quem se arrisca a jogar", porém, com o resultado obtido, não se mostrou uma boa jogada.
Confira as notas e a colocação final
- Andaraí - 179,90 pontos
- Pega no Samba - 179,60 pontos
- Rosas de Ouro - 179,10 pontos
- Mocidade da Praia - 178,20 pontos
- Império de Fátima - 177,70 pontos
- Independente de Eucalipto - 176,20 pontos
- Independentes de São Torquato - 172,90 pontos
Andaraí
O início do desfile da Andaraí foi marcado por um momento de tensão, com a dificuldade para a entrada do carro abre-alas na avenida. Mas o problema foi contornado. “Quem vai querer, quem quer comprar?” foi o trecho mais cantado do samba-enredo enquanto a escola passava pela avenida. O Mercado da Capixaba foi tratado com um cartão-postal de Vitória.
Andaraí exalta a importância do "Mercado da Capixaba"
O diretor de Carnaval da Andaraí, Thiago Nunes, avaliou o desfile como positivo. "Fizemos um desfile perfeito, a bateria foi sensacional", afirmou após o desfile.
História da agremiação
Andaraí surgiu na década de 1940, a partir do time de futebol, nas cores azul e branco. Em 1946, foi fundada a batucada do Andaraí, que desfilava em Vitória como bloco. Na década de 1970 se firmou como Associação Cultural Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Andaraí e, em 1975, foi batizada pela Estação Primeira de Mangueira, sendo assim, a agremiação acolheu as cores verde e rosa.
A escola agora é hexacampeã do Grupo de Acesso A. Os títulos anteriores foram nos anos de 1991, 1992, 2011, 2017 e 2020. Além de ser bicampeã do Grupo de Acesso B, se consagrando campeã em 1990 e 2015.
São Torquato
A Independentes de São Torquato deixou o Sambão do Povo clarear. A agremiação de Vila Velha foi a sexta escola a desfilar na avenida, após uma pancada de chuva. O cortejo finalizou já ao amanhecer do sábado (22), por volta das 5h30, com 54 minutos e 15 segundos de duração.
Independentes de São Torquato traz os jogos de azar para o Sambão do Povo
A inspiração para história contada na passarela foi a Era do Ouro dos jogos no Brasil. Em 1934, o governo Getúlio Vargas legalizou os cassinos no país e as jogatinas logo se tornaram símbolo de status. De lá pra cá, a relação do brasileiro com a sorte se fortaleceu.
Bingo, cartas de baralho e dados foram representados durante a apresentação. Na comissão de frente, as peças do xadrez obedeciam a um bobo da corte. A bateria representava uma aldeia de ciganos que liam os destinos nas palmas das mãos. A escola, no entanto, enfrentou problemas no carro abre-alas, que não conseguiu entrar na avenida.
Um dos destaques do cortejo foi a última ala, denominada "Os balões da festa". Para promover a inclusão, a agremiação contou com presenças ilustres, como a de Marciane Pereira dos Santos. Após cruzar a linha de chegada, a diarista compartilhou a felicidade do convite. "Se todo mundo pensasse nessa inclusão... Acho que ninguém ficaria de fora, tem espaço para todo mundo", afirmou.
História da agremiação
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Independentes de São Torquato é do município de Vila Velha e surgiu do antigo bloco Caveira, fundado no início dos anos 1950. Mas, como escola de samba, foi criado no ano de 1974 após ganhar concursos oficiais de blocos de Vitória e Vila Velha.
A escola já foi cinco vezes campeã do carnaval capixaba. Também tem um título do grupo de Acesso A, em 2019.
- 1981 - Campeã com o enredo: Festas e folguedos populares do Brasil
- 1982 - Campeã com o enredo: Liberdade, liberdade Brasil
- 1983 - Campeã com o enredo: Brasil, terra da gente
- 1991 - Campeã com o enredo: Sinfonia de um espectro
- 1992 - Campeã com o enredo: A hora e a vez na terra do descaso