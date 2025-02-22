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Carnaval de Vitória

Andaraí destaca tradição do Mercado da Capixaba no Sambão do Povo

Escola mostrou que o local era, quando ativo, mais do que uma fonte de renda para comerciantes, destacando a arquitetura e relevância para a cultura da capital

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 05:08

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

22 fev 2025 às 05:08

Andaraí exalta a importância do "Mercado da Capixaba"

Andaraí foi a quinta escola a desfilar entre as agremiações do Grupo A do Carnaval de Vitória, já na madrugada de sábado (22). A escola destacou a importância do Mercado da Capixaba, localizado no Centro de Vitória. No Sambão do Povo, mostrou que o local era, quando ativo, mais do que uma fonte de renda para comerciantes, destacando a arquitetura e relevância para a cultura da Capital. O local foi reformado recentemente pela Prefeitura de Vitória.
O início do desfile foi marcado por um momento de tensão, com a dificuldade para a entrada do carro abre-alas na avenida. Apesar de o problema ter sido contornado, a agremiação completou a apresentação em 56 minutos e 35 segundos, extrapolando o limite estabelecido de 55 minutos. 
“Quem vai querer, quem quer comprar?” foi o trecho mais cantado do samba-enredo enquanto a Andaraí passava pela avenida. O Mercado da Capixaba foi tratado com um cartão-postal de Vitória. Logo após o desfile da Andaraí, a chuva voltou ao Sambão do Povo.
O diretor de Carnaval da Andaraí, Thiago Nunes, avaliou o desfile como positivo, apesar de a agremiação ter excedido o tempo. "Fizemos um desfile perfeito, a bateria foi sensacional. Tivemos um desajuste no tripé. Sobre o tempo, houve um problema no carro, mas vamos entrar com recurso", afirma.

História da agremiação

Andaraí surgiu na década de 1940, a partir do time de futebol, nas cores azul e branco. Em 1946, foi fundada a batucada do Andaraí, que desfilava em Vitória como bloco. Na década de 1970 se firmou como Associação Cultural Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Andaraí e, em 1975, foi batizada pela Estação Primeira de Mangueira, sendo assim, a agremiação acolheu as cores verde e rosa.
A escola é pentacampeã do Grupo de Acesso A, vencendo nos anos de 1991, 1992, 2011, 2017 e 2020. Além de ser bicampeã do Grupo de Acesso B, se consagrando campeã em 1990 e 2015.
Em 2024, com 177,60 pontos, a escola reeditou o enredo "Histórias que a vovó contava", inspirado no carnaval de 1991, quando foi campeã do Grupo A, abordando um mix de lendas, folclores, sonhos e evolução tecnológica.

Samba enredo

Meu orgulho é ser capixaba!
Nessa magia hoje vou te levar!
Pra conhecer os encantos deste meu lugar!
Vitória... De braços à modernidade
Eis o futuro em cada oportunidade!
Viu nascer um mercado de cultura!
Que na sua arquitetura, retrata nossas as tradições!
Sonhos "se espalhavam" pelas ruas!
Por becos, vielas e casarões…
Mil histórias pra contar,
Vem se apaixonar

O aroma é sedutor!
Iguarias vem provar!
Quem vai querer, quem quer comprar?
Da rádio, o tom...Alma apaixonada
O gingado da mulher amada
Nas ruas, um mosaico de memórias
Segredos, testemunhas da história
E lá vem a procissão…
São Benedito dê proteção
Abençoe minha escola!
É carnaval, a galera arrepia
Num toque genial de especiarias
É chama, que jamais apagará
Nosso cartão postal
O samba te faz homenagem…
E o povo te faz imortal

Sou Comunidade, Santa Martha é tradição!
A Puro Veneno, pulsando meu coração
Soa o apito, já vou!
O bonde vai partir...Canta ANDARAÍ!

Ficha Técnica

  • Escola: Andaraí
  • Fundação: 1946 
  • Cores: Verde e rosa
  • Símbolo: Cobra naja 
  • Comunidade: Santa Martha
  • Presidente: Thiago Bandeira  
  • Carnavalesco: Alex Santiago 
  • Enredo: Mercado da Capixaba – A folia verde e rosa exalta sua tradição!
  • Intérprete Oficial: Emerson Dias
  • Mestre de bateria: Kaio Amorim 
  • Rainha de bateria: Fabrícia Vieira
  • 1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Weskley e Alana  
  • Coreógrafo da comissão de frente: Anderson Alves  
  • Componentes: 1.300
  • N° de alas: 18
  • N° de alegorias: 2 carros e 2 tripés

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