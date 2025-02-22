Andaraí destaca tradição do Mercado da Capixaba no Sambão do Povo

Andaraí exalta a importância do "Mercado da Capixaba"

Andaraí foi a quinta escola a desfilar entre as agremiações do Grupo A do Carnaval de Vitória , já na madrugada de sábado (22). A escola destacou a importância do Mercado da Capixaba, localizado no Centro de Vitória . No Sambão do Povo, mostrou que o local era, quando ativo, mais do que uma fonte de renda para comerciantes, destacando a arquitetura e relevância para a cultura da Capital. O local foi reformado recentemente pela Prefeitura de Vitória.

O início do desfile foi marcado por um momento de tensão, com a dificuldade para a entrada do carro abre-alas na avenida. Apesar de o problema ter sido contornado, a agremiação completou a apresentação em 56 minutos e 35 segundos, extrapolando o limite estabelecido de 55 minutos.



“Quem vai querer, quem quer comprar?” foi o trecho mais cantado do samba-enredo enquanto a Andaraí passava pela avenida. O Mercado da Capixaba foi tratado com um cartão-postal de Vitória. Logo após o desfile da Andaraí, a chuva voltou ao Sambão do Povo.

O diretor de Carnaval da Andaraí, Thiago Nunes, avaliou o desfile como positivo, apesar de a agremiação ter excedido o tempo. "Fizemos um desfile perfeito, a bateria foi sensacional. Tivemos um desajuste no tripé. Sobre o tempo, houve um problema no carro, mas vamos entrar com recurso", afirma.

História da agremiação

Andaraí surgiu na década de 1940, a partir do time de futebol, nas cores azul e branco. Em 1946, foi fundada a batucada do Andaraí, que desfilava em Vitória como bloco. Na década de 1970 se firmou como Associação Cultural Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Andaraí e, em 1975, foi batizada pela Estação Primeira de Mangueira, sendo assim, a agremiação acolheu as cores verde e rosa.

A escola é pentacampeã do Grupo de Acesso A, vencendo nos anos de 1991, 1992, 2011, 2017 e 2020. Além de ser bicampeã do Grupo de Acesso B, se consagrando campeã em 1990 e 2015.

Em 2024, com 177,60 pontos, a escola reeditou o enredo "Histórias que a vovó contava", inspirado no carnaval de 1991, quando foi campeã do Grupo A, abordando um mix de lendas, folclores, sonhos e evolução tecnológica.

Samba enredo

Meu orgulho é ser capixaba!

Nessa magia hoje vou te levar!

Pra conhecer os encantos deste meu lugar!

Vitória... De braços à modernidade

Eis o futuro em cada oportunidade!

Viu nascer um mercado de cultura!

Que na sua arquitetura, retrata nossas as tradições!

Sonhos "se espalhavam" pelas ruas!

Por becos, vielas e casarões…

Mil histórias pra contar,

Vem se apaixonar



O aroma é sedutor!

Iguarias vem provar!

Quem vai querer, quem quer comprar?

Da rádio, o tom...Alma apaixonada

O gingado da mulher amada

Nas ruas, um mosaico de memórias

Segredos, testemunhas da história

E lá vem a procissão…

São Benedito dê proteção

Abençoe minha escola!

É carnaval, a galera arrepia

Num toque genial de especiarias

É chama, que jamais apagará

Nosso cartão postal

O samba te faz homenagem…

E o povo te faz imortal



Sou Comunidade, Santa Martha é tradição!

A Puro Veneno, pulsando meu coração

Soa o apito, já vou!

O bonde vai partir...Canta ANDARAÍ!

Ficha Técnica