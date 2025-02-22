Andaraí destaca tradição do Mercado da Capixaba no Sambão do Povo

Andaraí exalta a importância do "Mercado da Capixaba"
A Andaraí foi a quinta escola a desfilar entre as agremiações do Grupo A do Carnaval de Vitória, já na madrugada de sábado (22). A escola destacou a importância do Mercado da Capixaba, localizado no Centro de Vitória. No Sambão do Povo, mostrou que o local era, quando ativo, mais do que uma fonte de renda para comerciantes, destacando a arquitetura e relevância para a cultura da Capital. O local foi reformado recentemente pela Prefeitura de Vitória.
O início do desfile foi marcado por um momento de tensão, com a dificuldade para a entrada do carro abre-alas na avenida. Apesar de o problema ter sido contornado, a agremiação completou a apresentação em 56 minutos e 35 segundos, extrapolando o limite estabelecido de 55 minutos.
“Quem vai querer, quem quer comprar?” foi o trecho mais cantado do samba-enredo enquanto a Andaraí passava pela avenida. O Mercado da Capixaba foi tratado com um cartão-postal de Vitória. Logo após o desfile da Andaraí, a chuva voltou ao Sambão do Povo.
O diretor de Carnaval da Andaraí, Thiago Nunes, avaliou o desfile como positivo, apesar de a agremiação ter excedido o tempo. "Fizemos um desfile perfeito, a bateria foi sensacional. Tivemos um desajuste no tripé. Sobre o tempo, houve um problema no carro, mas vamos entrar com recurso", afirma.
História da agremiação
Andaraí surgiu na década de 1940, a partir do time de futebol, nas cores azul e branco. Em 1946, foi fundada a batucada do Andaraí, que desfilava em Vitória como bloco. Na década de 1970 se firmou como Associação Cultural Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Andaraí e, em 1975, foi batizada pela Estação Primeira de Mangueira, sendo assim, a agremiação acolheu as cores verde e rosa.
A escola é pentacampeã do Grupo de Acesso A, vencendo nos anos de 1991, 1992, 2011, 2017 e 2020. Além de ser bicampeã do Grupo de Acesso B, se consagrando campeã em 1990 e 2015.
Em 2024, com 177,60 pontos, a escola reeditou o enredo "Histórias que a vovó contava", inspirado no carnaval de 1991, quando foi campeã do Grupo A, abordando um mix de lendas, folclores, sonhos e evolução tecnológica.
Samba enredo
Meu orgulho é ser capixaba!
Nessa magia hoje vou te levar!
Pra conhecer os encantos deste meu lugar!
Vitória... De braços à modernidade
Eis o futuro em cada oportunidade!
Viu nascer um mercado de cultura!
Que na sua arquitetura, retrata nossas as tradições!
Sonhos "se espalhavam" pelas ruas!
Por becos, vielas e casarões…
Mil histórias pra contar,
Vem se apaixonar
O aroma é sedutor!
Iguarias vem provar!
Quem vai querer, quem quer comprar?
Da rádio, o tom...Alma apaixonada
O gingado da mulher amada
Nessa magia hoje vou te levar!
Pra conhecer os encantos deste meu lugar!
Vitória... De braços à modernidade
Eis o futuro em cada oportunidade!
Viu nascer um mercado de cultura!
Que na sua arquitetura, retrata nossas as tradições!
Sonhos "se espalhavam" pelas ruas!
Por becos, vielas e casarões…
Mil histórias pra contar,
Vem se apaixonar
O aroma é sedutor!
Iguarias vem provar!
Quem vai querer, quem quer comprar?
Da rádio, o tom...Alma apaixonada
O gingado da mulher amada
Nas ruas, um mosaico de memórias
Segredos, testemunhas da história
E lá vem a procissão…
São Benedito dê proteção
Abençoe minha escola!
É carnaval, a galera arrepia
Num toque genial de especiarias
É chama, que jamais apagará
Nosso cartão postal
O samba te faz homenagem…
E o povo te faz imortal
Sou Comunidade, Santa Martha é tradição!
A Puro Veneno, pulsando meu coração
Soa o apito, já vou!
O bonde vai partir...Canta ANDARAÍ!
Segredos, testemunhas da história
E lá vem a procissão…
São Benedito dê proteção
Abençoe minha escola!
É carnaval, a galera arrepia
Num toque genial de especiarias
É chama, que jamais apagará
Nosso cartão postal
O samba te faz homenagem…
E o povo te faz imortal
Sou Comunidade, Santa Martha é tradição!
A Puro Veneno, pulsando meu coração
Soa o apito, já vou!
O bonde vai partir...Canta ANDARAÍ!
Ficha Técnica
- Escola: Andaraí
- Fundação: 1946
- Cores: Verde e rosa
- Símbolo: Cobra naja
- Comunidade: Santa Martha
- Presidente: Thiago Bandeira
- Carnavalesco: Alex Santiago
- Enredo: Mercado da Capixaba – A folia verde e rosa exalta sua tradição!
- Intérprete Oficial: Emerson Dias
- Mestre de bateria: Kaio Amorim
- Rainha de bateria: Fabrícia Vieira
- 1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Weskley e Alana
- Coreógrafo da comissão de frente: Anderson Alves
- Componentes: 1.300
- N° de alas: 18
- N° de alegorias: 2 carros e 2 tripés