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Carnaval de Vitória

São Torquato aposta as cartas em enredo sobre jogos de azar

Bingo, baralho e xadrez foram alguns dos jogos representados pela escola de Vila Velha no Sambão do Povo, pelo Grupo A

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 06:29

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

22 fev 2025 às 06:29

Independentes de São Torquato traz os jogos de azar para o Sambão do Povo

A Independentes de São Torquato deixou o Sambão do Povo clarear. A agremiação de Vila Velha foi a sexta escola a desfilar na avenida, após uma pancada de chuva. O cortejo finalizou já ao amanhecer do sábado (22), por volta das 5h30, com 54 minutos e 15 segundos de duração. Com o enredo "Tenta a Sorte! Só ganha quem se arrisca a jogar", a vermelho e branco apostou todas as fichas no jogo pelo troféu de campeã do Grupo de Acesso A do Carnaval de Vitória
A inspiração para história contada na passarela foi a Era do Ouro dos jogos no Brasil. Em 1934, o governo Getúlio Vargas legalizou os cassinos no país e as jogatinas logo se tornaram símbolo de status. De lá pra cá, a relação do brasileiro com a sorte se fortaleceu.
Bingo, cartas de baralho e dados foram representados durante a apresentação. Na comissão de frente, as peças do xadrez obedeciam a um bobo da corte. A bateria representava uma aldeia de ciganos que liam os destinos nas palmas das mãos. A escola, no entanto, enfrentou problemas no carro abre-alas, que não conseguiu entrar na avenida.
Um dos mestres da Swing da Fúria, Renato Costa é membro da agremiação desde os seis anos de idade.  Dos seis títulos da escola, o único em que ele não esteve presente foi o de 1981 – ano em que a São Torquato foi campeã com o enredo "Festas e folguedos populares do Brasil". Orgulhoso do trabalho apresentado pela bateria neste ano, ele lembra a última vez que a escola foi campeã. "Tive a honra de ser o mestre do título do acesso em 2009, com o enredo o bar e o sonho", destacou.
Um dos destaques do cortejo foi a última ala, denominada "Os balões da festa". Com o objetivo de promover a inclusão, a agremiação contou com a presenças ilustres, como a de Marciane Pereira dos Santos. Após cruzar a linha de chegada, a diarista compartilhou a felicidade do convite. "Se todo mundo pensasse nessa inclusão... Acho que ninguém ficaria de fora, tem espaço para todo mundo", afirmou.

História da agremiação

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Independentes de São Torquato é do município de Vila Velha e surgiu do antigo bloco Caveira, fundado no início dos anos 1950. Mas, como escola de samba, foi criado no ano de 1974 após ganhar concursos oficiais de blocos de Vitória e Vila Velha.
A escola já foi cinco vezes campeã do carnaval capixaba. Também tem um título do grupo de Acesso A, em 2019.
  • 1981 - Campeã com o enredo: Festas e folguedos populares do Brasil
  • 1982 - Campeã com o enredo: Liberdade, liberdade Brasil
  • 1983 - Campeã com o enredo: Brasil, terra da gente
  • 1991 - Campeã com o enredo: Sinfonia de um espectro
  • 1992 - Campeã com o enredo: A hora e a vez na terra do descaso

Samba enredo

Cante o samba
Clareia, deixa clarear.
Até o trevo e o amuleto separei.
Só ganha quem se arrisca a jogar,
Não ter medo de tentar
Nesse universo cintilante.
Sou coringa, vou brincar, me aventurar.
Para ter desafios, prazer e diversão,
Vem, vamos todos jogar
E embarcar no tabuleiro da emoção.

Fichas em jogo, tem brilho no olhar.
Gira roleta, deixa girar,
Destino traçado… na palma da mão.
Acredita… não é ilusão.
Sem essa de cavalo azarão.
Se a pedra for cantada, sob a luz do luar,
Alguém me ajuda com a intuição.
E não existe, quem sabe; ou será?
Chegou a hora, das cartas na mesa, você pode ousar.

São Torquato… escola do povo,
Teu samba traz cinco décadas de glórias.
Histórias marcantes… palpite certeiro.
Meu pavilhão é o bilhete premiado,
Não me canso de lutar.
Avante, a vitória conquistar.
A sorte é lançada… eu vou apostar
Para o meu sonho se tornar real.
Cercada nas 7, não se esqueça,
Aposte é águia na ca!

Ficha Técnica

  • Escola: Independentes de São Torquato 
  • Fundação: 01/02/1974
  • Cores: Vermelho e branco
  • Símbolo: Águia
  • Comunidade: São Torquato
  • Presidente: Wilton Quadros
  • Carnavalesco: Maycon Souza e Robson Lima
  • Enredista: Maycon Souza e Robson Lima
  • Enredo: Tenta a sorte! Só ganha quem se arrisca a jogar
  • Diretor de carnaval: Jhonathan Falcão e Rodrigo Oliveira
  • Diretores de harmonia: Orlaine de Sá
  • Intérprete Oficial: Diego Nascimento e Vlad Aks
  • Mestre de bateria: Leonard Bezerra e Renato Costa
  • Rainha de bateria: Keyciane Rodnitzky
  • Madrinha de bateria: Annelise Gama
  • Coreógrafo da comissão de frente: Andrezinho Castro
  • Componentes: 1.000
  • N° de alas: 20
  • N° de alegorias: 2

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