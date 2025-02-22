São Torquato aposta as cartas em enredo sobre jogos de azar

Sem essa de cavalo azarão.

Se a pedra for cantada, sob a luz do luar,

Alguém me ajuda com a intuição.

E não existe, quem sabe; ou será?

Chegou a hora, das cartas na mesa, você pode ousar.

São Torquato… escola do povo,

Teu samba traz cinco décadas de glórias.

Histórias marcantes… palpite certeiro.

Meu pavilhão é o bilhete premiado,

Não me canso de lutar.

Avante, a vitória conquistar.