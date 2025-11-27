Mobilização

Piedade pede doações para desfilar após incêndio destruir alegorias

Escola mais antiga da folia capixaba calcula perdas de R$ 60 mil com o fogo em barracão

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:58

Incêndio atingiu galpão da Unidos da Piedade, em Vitória Crédito: Unidos da Piedade/DIvulgação

Após um incêndio que destruiu o galpão de alegorias, a escola de samba Unidos da Piedade lançou uma campanha de doações para conseguir desfilar no Carnaval de Vitória 2026. A Mais Querida, como é conhecida a agremiação, calcula um prejuízo de ao menos R$ 60 mil com o fogo, que atingiu o barracão localizado no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, no último sábado (22).

Nas redes sociais, a escola faz um apelo aos foliões para recuperar o galpão e os itens perdidos. Além de doações em dinheiro, a agremiação do Centro de Vitória também aceita contribuições com materiais como madeira, ferragens, produtos de limpeza, higiene pessoal e mantimentos.

Segundo a diretoria, boa parte dos materiais comprados pela Piedade para o início da construção dos carros alegóricos foi completamente consumida pelas chamas. Os chassis dos carros e parte da estrutura não foram afetados.

Para doações em dinheiro, a agremiação está recebendo pela chave Pix 33.253.187/0001-94 (CNPJ). Já as contribuições físicas podem ser entregues na Rua do Rosário, nº 78, sala 52, no Centro de Vitória. Os contatos disponibilizados para recebimento são os números (27) 99892-5299 (Danuze) e (27) 99764-2610 (Rakel).

A agremiação destaca que já havia feito um investimento significativo na compra desses materiais e que, devido à proximidade do Carnaval, os custos para reposição tendem a ser ainda maiores, devido ao aumento de preços característicos deste período.



Em nota, a diretoria reforçou que toda ajuda é fundamental para garantir a continuidade das atividades e a reconstrução do barracão. Atualizações sobre as necessidades e o andamento da campanha serão divulgadas nos canais oficiais da escola.

No dia seguinte ao incêndio, o presidente da Unidos da Piedade, o professor e vereador Jocelino Júnior, informou que não houve feridos, mas trabalhadores que estavam no barracão precisaram de atendimento médico, devido à inalação de fumaça. Todos se recuperaram.

