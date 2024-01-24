Novo Império contará história de cidade capixaba no Sambão; veja vídeo

As escolas de samba do Carnaval de Vitória são formadas por toda uma comunidade, que se dedica com o objetivo comum de fazer a agremiação cruzar a avenida e conquistar o título de campeã. Na Novo Império, não é diferente. A "família Imperiana", como são conhecidos os integrantes da escola da Grande Santo Antônio, na Capital, quer a oitava estrela para o pavilhão e está trabalhando para isso.
Em busca do título, a Novo Império leva para o Sambão do Povo em 2024 o enredo "Espírito guerreiro ancestral, Barra de São Francisco, a Sentinela Capixaba". Quem explica o tema é o diretor do departamento de mestre-sala e porta-bandeira Rafael Miranda e a aderecista Ana Paula. Confira no vídeo acima.
A Novo Império é a primeira escola do Grupo Especial do Carnaval de Vitória a entrar na avenida no dia 3 de fevereiro. O desfile da escola vai ter 1.600 componentes em 20 alas, três carros alegóricos, um tripé e um elemento cenográfico na comissão de frente.