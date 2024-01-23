Descida da Piedade muda de dia e será no próximo domingo (28)

A Descida da Piedade, que acontecia tradicionalmente às terças-feiras, mudou de dia da semana e, desta vez, será realizada no próximo domingo (28). O evento pré-carnaval da agremiação mais antiga de Vitória marca a abertura da semana do desfile das escolas de samba na Capital há mais de 60 anos.

A motivação para a mudança de data é para dar maior conforto à vizinhança e aos que participam da escola, segundo a secretária geral da Piedade, Lizia Deboni. "A escolha do domingo é por acolhimento e respeito com a comunidade, que é feita por trabalhadores que muitas vezes precisam acordar cedo no dia seguinte. Por mais que seja tradicional, precisamos rever nossas próprias tradições para o conforto da nossa comunidade. A proposta que trazemos para este ano é de iniciar na tarde de domingo", explica.