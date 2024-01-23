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Clima de folia

Descida da Piedade muda de dia e será no próximo domingo (28)

O evento pré-carnaval da escola de samba mais antiga de Vitória marca a abertura da semana dos desfiles das agremiações na Capital
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

23 jan 2024 às 14:50

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 14:50

Tradicional Descida da Piedade
A tradicional Descida da Piedade vai acontecer no próximo domingo (28) Crédito: Fernando Madeira
A Descida da Piedade, que acontecia tradicionalmente às terças-feiras, mudou de dia da semana e, desta vez, será realizada no próximo domingo (28). O evento pré-carnaval da agremiação mais antiga de Vitória marca a abertura da semana do desfile das escolas de samba na Capital há mais de 60 anos.  
A motivação para a mudança de data é para dar maior conforto à vizinhança e aos que participam da escola, segundo a secretária geral da Piedade, Lizia Deboni. "A escolha do domingo é por acolhimento e respeito com a comunidade, que é feita por trabalhadores que muitas vezes precisam acordar cedo no dia seguinte. Por mais que seja tradicional, precisamos rever nossas próprias tradições para o conforto da nossa comunidade. A proposta que trazemos para este ano é de iniciar na tarde de domingo", explica. 
A concentração para a descida está prevista para as 14h30, na quadra da escola, que fica ao final da Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória. Por volta das 18h30, a comunidade, junto com a bateria da escola, descerá pela Rua Sete e, depois, retornará à quadra. 
Descida da Piedade muda de dia e será no próximo domingo (28)
  • SERVIÇO:
  • Descida da Piedade
  • Quando: Domingo (28), a partir das 14h30
  • Onde: Quadra da Piedade (Rua Graciano Neves, Centro de Vitória)

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