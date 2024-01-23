A Descida da Piedade, que acontecia tradicionalmente às terças-feiras, mudou de dia da semana e, desta vez, será realizada no próximo domingo (28). O evento pré-carnaval da agremiação mais antiga de Vitória marca a abertura da semana do desfile das escolas de samba na Capital há mais de 60 anos.
A motivação para a mudança de data é para dar maior conforto à vizinhança e aos que participam da escola, segundo a secretária geral da Piedade, Lizia Deboni. "A escolha do domingo é por acolhimento e respeito com a comunidade, que é feita por trabalhadores que muitas vezes precisam acordar cedo no dia seguinte. Por mais que seja tradicional, precisamos rever nossas próprias tradições para o conforto da nossa comunidade. A proposta que trazemos para este ano é de iniciar na tarde de domingo", explica.
A concentração para a descida está prevista para as 14h30, na quadra da escola, que fica ao final da Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória. Por volta das 18h30, a comunidade, junto com a bateria da escola, descerá pela Rua Sete e, depois, retornará à quadra.
Descida da Piedade muda de dia e será no próximo domingo (28)
- SERVIÇO:
- Descida da Piedade
- Quando: Domingo (28), a partir das 14h30
- Onde: Quadra da Piedade (Rua Graciano Neves, Centro de Vitória)