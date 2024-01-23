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Mosteiro Zen Morro da Vargem

Jucutuquara canta mosteiro budista de Ibiraçu; ouça o samba-enredo

Aprenda a cantar o samba da escola da coruja que homenageia em 2024 o Buda capixaba, o maior do Ocidente, e a religião zen
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

23 jan 2024 às 12:01

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 12:01

Para o Carnaval de Vitória 2024, a Unidos de Jucutuquara vai cantar sobre a trajetória do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, com o enredo "Gassho... Caminhos de sabedoria". O budismo, a natureza e os templos serão retratados no desfile da coruja no Sambão do Povo
Confira o samba-enredo no vídeo acima, o segundo da série de A Gazeta com os sons das escolas de samba para o desfile deste ano. A Jucutuquara é a segunda agremiação a entrar na avenida no sábado (3), dia em que desfilam as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. O carnavalesco é Osvaldo Garcia e o presidente é Rogério Sarmento. 

Confira a letra do samba-enredo

Quando a lua no céu surgiu
A chuva então caiu
Espalhando pétalas no ar
Anunciando um ser iluminado
De Sidarta assim foi batizado
Pele dourada, de um sonho concebido
Nos palácios construídos, protegido por seu pai
Conta que segundo a tradição
O menino corre o mundo, renuncia a ambição
Ensinamentos do budismo proferiu
Do Oriente ao Ocidente como lótus se abriu

No Morro da Vargem florescem seus ideais
Da imagem esculpida a fé que nos traz
Um mosteiro que cultiva a zen filosofia
Nos caminhos da sabedoria

Me leva à milenar tradição
Religião é o alicerce do guerreiro
Na dança é tão belo o movimento
Tem cerimônia do chá em cada templo
E vai embora a estação
Chega a renovação! Cerejeiras cobrem o céu
Para festejar o grande dia
Na busca da mais pura harmonia
Oh! Grande Buda ilumine essa Nação
Minha Coruja vai em sua direção

Naquela montanha emana a paz
Tão bem que me faz, caminho de luz
Jucutuquara és o bem querer
Razão do meu viver


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