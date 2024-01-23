Jucutuquara canta mosteiro budista de Ibiraçu; ouça o samba-enredo

Quando a lua no céu surgiu

A chuva então caiu

Espalhando pétalas no ar

Anunciando um ser iluminado

De Sidarta assim foi batizado

Pele dourada, de um sonho concebido

Nos palácios construídos, protegido por seu pai

Conta que segundo a tradição

O menino corre o mundo, renuncia a ambição

Ensinamentos do budismo proferiu

Do Oriente ao Ocidente como lótus se abriu



No Morro da Vargem florescem seus ideais

Da imagem esculpida a fé que nos traz

Um mosteiro que cultiva a zen filosofia

Nos caminhos da sabedoria



Me leva à milenar tradição

Religião é o alicerce do guerreiro

Na dança é tão belo o movimento

Tem cerimônia do chá em cada templo

E vai embora a estação

Chega a renovação! Cerejeiras cobrem o céu

Para festejar o grande dia

Na busca da mais pura harmonia

Oh! Grande Buda ilumine essa Nação

Minha Coruja vai em sua direção

Naquela montanha emana a paz

Tão bem que me faz, caminho de luz

Jucutuquara és o bem querer

Razão do meu viver





