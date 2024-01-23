Jucutuquara canta mosteiro budista de Ibiraçu; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Quando a lua no céu surgiu
A chuva então caiu
Espalhando pétalas no ar
Anunciando um ser iluminado
De Sidarta assim foi batizado
Pele dourada, de um sonho concebido
Nos palácios construídos, protegido por seu pai
Conta que segundo a tradição
O menino corre o mundo, renuncia a ambição
Ensinamentos do budismo proferiu
Do Oriente ao Ocidente como lótus se abriu
No Morro da Vargem florescem seus ideais
Da imagem esculpida a fé que nos traz
Um mosteiro que cultiva a zen filosofia
Nos caminhos da sabedoria
Me leva à milenar tradição
Religião é o alicerce do guerreiro
Na dança é tão belo o movimento
Tem cerimônia do chá em cada templo
E vai embora a estação
Chega a renovação! Cerejeiras cobrem o céu
Para festejar o grande dia
Na busca da mais pura harmonia
Oh! Grande Buda ilumine essa Nação
Minha Coruja vai em sua direção
Naquela montanha emana a paz
Tão bem que me faz, caminho de luz
Jucutuquara és o bem querer
Razão do meu viver