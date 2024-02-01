Como a bateria de uma escola de samba dita o ritmo do desfile; veja vídeo

Ele explica que o regulamento exige que a bateria tenha, no mínimo, 100 componentes. "A gente tem um limite máximo sonoro de ritmistas, porque o nosso Sambão do Povo, por conta das caixas de som, não permite que você exagere muito. Hoje, a gente tem baterias de 200. Já desfilamos com 220 ritmistas, e o mínimo por regulamento são 100 pessoas", destaca.